Дело Дикого Армана: в адрес потерпевших поступают угрозы

В Алматы проходят предварительные слушания по делу Армана Джумагельдиева (Дикого Армана), передаёт BaigeNews.kz.

От ряда потерпевших, некоторых подсудимых и их адвокатов, а также свидетелей поступили ходатайства о проведении судебных заседаний в закрытом режиме. Они заявили о реальной угрозе их жизни и безопасности их семей со стороны подсудимых.

На скамье подсудимых 45 человек, обвиняемых по статьям 362 (превышение власти или должностных полномочий), 262 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), 272 (массовые беспорядки), 191 (грабеж), 126 (незаконное лишение свободы), 268 (бандитизм) УК РК.

Ранее в МВД сообщалось, что Арман Джумагельдиев прибыл из-за границы в декабре 2021 года и находился в Алматы во время январских событий. Его с преступной группировкой из пяти человек задержали в ходе спецоперации 7 января 2022 года. Тогда у подозреваемых было изъято оружие разных марок, а также боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.

Генпрокуратура утверждала, что вооружённые люди Джумагельдиева похитили и насильно удерживали 24-х мирных граждан – случайных прохожих.