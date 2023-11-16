Даже на корм не берут: склады костанайских аграриев завалены проросшей пшеницей

Ситуация с реализацией неклассного проросшего зерна с каждым днем становится все напряженнее. В конце сентября аграрии Костанайской области рассказывали о трудностях с продажей зерна нового урожая, говоря о том, что оно годится только на спирт. Сейчас, к концу уборочной кампании, стало понятно, что неклассную пшеницу не хочет покупать никто, а объемы ее такие огромные, что внутри страны столько покупателей просто нет, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Платим за воду"

Член Костанайской областной Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Светлана Михайленко в аграрном бизнесе более 20 лет, но такого сложного в климатическом и экономическом плане года не помнит давно. К середине ноября традиционно ее хозяйство уже заканчивало уборку зерновых, но в этом году техника работает в полях до сих пор. Погода не дает закончить сбор урожая, комбайны вязнут в сырой земле.

"Ситуация, я бы осмелилась даже сказать, критическая. Потому что мы добились вала зерна, и урожайность стояла хорошая, и хлеб был качественный. Но дожди внесли свою лепту. Зерно осыпалось, прорастает на колосе, то есть по факту сегодня большая часть - это неклассное зерно. Получается, мы сейчас стали заложниками ситуации, при которой собрать-то мы собрали, а элеваторы не принимают активно эту пшеницу. Потому что они, наверное, технически не совсем готовы", - говорит Светлана Михайленко.

Те аграрии, у кого есть собственные сушилки, стараются справиться своими силами. Но даже наличие такого оборудования не спасает от высоких затрат на доведение урожая до нужной кондиции хранения.

"Сушилка у нас стоит в Костанае, мы везём зерно с полей в город. Оно все влажное, соответственно, платим за воду при перевозке. Сушим и снова везём обратно в хозяйство. То есть где-то в среднем расходы на сушку и транспортировку выходят 12-15 тысяч тенге на гектар. А неклассная пшеница сегодня на рынке продается от 40 до 50 тысяч тенге за тонну. Но по 50 тысяч тенге мы еще ни разу не смогли реализовать. А та пшеница, которая с проросшестью идёт за 50 и выше процентов и при которой есть уже солодовый запах, она вообще не продаваемая", - в отчаянии говорит аграрий.

Светлана Михайленко считает, что государство должно было довести до производителей четкие рекомендации, как работать с неклассным зерном и кому его можно реализовать.

"Мы даже не знаем, как хранить эту проросшую пшеницу. Раньше мы сушили до 14 процентов, сегодня говорят надо до 12, иначе процесс прорастания не остановить. Но это просто "говорят", а конкретных указаний нет. И потом, должны быть рекомендации, кому потом продать это зерно. Мы его сушим, перевозим на склад, а дальше что? Оно просто мертвым грузом лежит", - уверяет Михайленко.

Усугубляет ситуацию и тот факт, что, по информации фермеров, из России активно везут в Казахстан на продажу такое же неклассное зерно. Аграрии сетуют: при огромном объеме собственной проросшей пшеницы, на рынок давят конкуренты из соседнего государства.

В долгах, как в шелках

В условиях отсутствия рынка сбыта для проросшей пшеницы обязательства по кредитам никто не отменял. В Ассоциации сельхозтоваропроизводителей говорят, что расплатиться с кредиторами многим крестьянам будет сложно.

"На практике так сложилось, что химию, гербициды нам дают с отсрочкой платежа: 30% платим и остальную сумму гасим тогда, когда начинаем реализовывать пшеницу. А продать неклассное зерно не можем. Могли бы выручить субсидии, но и их своевременно и в полном объёме получить не можем. Денег в бюджете нет. А заявки на субсидии по семенам и пестицидам принимают только до 1 декабря. Сейчас управление сельского хозяйства рассматривает только июльские заявки. Те, что поданы позже, ответы по ним придут в конце ноября. И если у фермера есть ошибки в документации, то исправить их и снова подать на господдержку он не сможет. Просто не успеет", - рассказала Светлана Михайленко.

Ассоциация просит правительство продлить прием заявок по субсидиям на семена и пестициды до 1 мая следующего года. Ведь то, что чиновники не справляются с огромным потоком документации, не их вина. Хозяйства потеряют миллионы, если их заявки не примут. В частности, только предприятие Михайленко недополучит 160 миллионов тенге субсидий по семенам и пестицидам в случае, если не успеет переподать заявку.

Те хозяйства, которые уже сейчас понимают, что с долгами им не рассчитаться, начали активно подавать заявки на пролонгацию кредитов. К примеру, в костанайский областной филиал Аграрной кредитной корпорации в упрощенном режиме принимают документы от фермеров по займам, полученным в этом году на весенне-полевые, уборочные работы. Требуется только акт обследования полей плюс заявление. В филиал поступило и одобрено свыше 20 заявок на пролонгацию на сумму 860 миллионов тенге. Ожидается ещё порядка полусотни заявок. А общая сумма пролонгации составляет 2,6 млрд.

"Что предусматривает механизм пролонгации? Это отсрочка платежей основного долга до ноября 2024 года. Штрафных санкций не будет. Кроме того, фермеры брали деньги по ставке 5%, она остаётся такой же. В этом году было одобрено всего 380 заявок на сумму 17 млрд тенге, платёж по ним составлял 9 млрд. Все, кто обратится, получат пролонгацию займов", - рассказал директор Костанайского филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" Олег Рабченюк.

Только вот механизм поддержки особого восторга среди фермеров не вызвал. Они опасаются, что те, кто воспользуется пролонгацией, не сможет в следующем году получить кредит на весенне-полевые и уборочные работы.

"Работники КазАгроФинанс, Аграрной кредитной корпорации предлагают пролонгацию на год. Но тогда мы попадаем в категорию просрочки свыше 60 дней. Что это значит? Что мы не сможем взять новый кредит, даже имея залоги, пока не погасим просроченную задолженность. Возможно, необходимо изменить правила в финансировании кредитовании сельхозтоваропроизводителей. А пока черным по белому написано: при имеющейся просрочке фермер не может получить кредиты", - рассказывает Светлана Михайленко.

Продкорпорация в роли "свахи"

Мало надежды у фермеров и на объявленный прямой закуп зерна от Продкорпорации. Нацкомпания намерена приобрести у аграриев 350 тысяч тонн пшеницы разного качества. Земледельцы надеялись, что смогут продать государству в том числе и неклассное зерно. Только вот закупа еще нет, а выделенного объема, по мнению фермеров, очень мало. По их словам, только Костанайской области необходим лимит в 2 млн тонн на прием проросшей пшеницы. В Продкорпорации дали понять, что столько некондиционного зерна купить не смогут.

"Мы, конечно, планируем закупить четвёртый и пятый класс, и не классное зерно. Но нужно понимать, что на рынке не классное зерно разное бывает. Есть то, которое по всем характеристикам относится к третьему классу: по клейковине, по натуре, по другим показателям. Но единственное, так называемое число падения ниже уровня. Такое хорошее зерно однозначно будем брать. Но есть, к сожалению, зерно, которое уже заражено токсинами. Уже и птицеводы, и животноводы и многие зарубежные покупатели боятся такое зерно брать. Возможно, перед покупкой мы будем делать анализ на микотоксины", - сообщил председатель правления АО "НК "Продкорпорация" Асылхан Джувашев.

И если Продкорпорация не может сама купить неклассную пшеницу, то обещала найти на нее покупателя.

"Мы сведём покупателей и продавцов, обратились ко всем нашим традиционным партнерам, это Китай, Афганистан, Иран, Узбекистан. Предлагаем им неклассное зерно. Но нужно понимать, что многие покупатели ставят очень высокие требования к такой пшенице. Мы, возможно, будем брать на себя какие-то гарантийные обязательства", - отметил Джувашев.

Тем фермерам, которые взяли в этом году у Продкорпорации деньги на посевную и уборку и должны были рассчитаться зерном, разрешат пролонгировать свои обязательства на год. Но с оговоркой – под 3 % годовых. И не всем.

"Сразу оговорюсь, что пролонгация будет дана не всем. Только тем, кто нуждается. Ведь зерно нужно для стабилизации рынка, мы продаем его по льготной сниженной цене мукомолам. То есть должно быть подтверждение, что на самом деле у аграриев неурожай, есть акты списания. В следующем году мы также будем оказывать поддержку по финансированию форвардного закупа без процентных ставок. Для этих целей выделено порядка 40 млрд тенге", - рассказал Асылхан Джувашев.

Фермер Светлана Михайленко считает, что этот не простой год переживут не все аграрии.

"Худо ли, но этот год завершится. Правда, не все выживут в такой ситуации, потому что она действительно сложная. В частности, по нашей компании: 2019, 2020, 2021 годы была засуха, в 2022 году мы получили урожай, но не было цены. 2023 год нас окончательно добил. Мы не можем ещё оправиться от старых проблем, как появляются новые. Конечно, если бы ввели режим ЧС, многие вопросы были бы решены. Но, к сожалению, и я это постоянно говорю, что бенефициаром всех проблем становится сельхозтоваропроизводитель. И нужно быть храбрым, чтобы заниматься сейчас сельским хозяйством", - эмоционально говорит Михайленко.

Предостережение от антимонопольщиков

На фоне ситуации с большим валом неклассного зерна и ажиотажа с покупкой пшеницы хорошего качества, мукомолы готовятся к возможному скачку цены на сырье. Только вот говорить о том, что мука может вырасти в стоимости, как оказалось, себе дороже. Костанайский областной департамент по защите и развитию конкуренции направил официальное предостережение одному из местных мелькомбинатов. Поводом стало интервью в СМИ главы компании, где он рассказывает, что летом удалось приобрести партию пшеницы по выгодной цене. Но запасы зерна ограничены, а потому, предположил предприниматель, придется покупать его по рыночной стоимости. И если она будет дорогая, это отразится на ценах на муку. Антимонопольный орган счел эти слова за публичное заявление о возможных планах на повышение стоимости продукции, а потому направил мелькомбинату предостережение.

"Оно носит чисто информационный характер, никаких административных мер нет. Но мы сообщили, что нельзя нарушать предпринимательский кодекс, в частности, ст. 170 "Антиконкурентные согласованные действия субъектов рынка". Утверждать, что компания как-то уже нарушила законодательство, мы не можем", - пояснил заместитель руководителя ДЗРК Дамир Токжанов.

Но при этом в департаменте считают, что публичное заявление мукомола теоретически может стать толчком для ценового сговора. Отметим, в октябре министерство торговли распространило информацию, что в 13 регионах Казахстана повысились цен на муку из-за подорожания пшеницы.