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Даурен Абаев опубликовал список кинотеатров, где герои нового "Аватара" говорят по-казахски
Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев напомнил казахстанцам, что сегодня в кинотеатрах страны начали показывать самый ожидаемый фильм 2022 года – "Аватар: Путь воды". Причем, фильм можно посмотреть на казахском языке. Об этом министр написал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
Даурен Абаев также поделился афишей, когда и в каких кинотеатрах можно увидеть новый дублированный "Аватар".
"Министерство культуры и спорта совместно с Disney Studio выступило с инициативой дать гражданам возможность посмотреть фильм "Аватар: Путь воды" на казахском языке. Новый блокбастер дублировали и передали во все кинотеатры. Очевидно, что кинотеатры — это субъект предпринимательства. Как бы там ни было, предлагаем вам список кинотеатров и кинотеатров, которые выставили фильм по запросу, поддерживая казахский Приглашаю посетить казахский вариант "Аватара", — написал Даурен Абаев.
Напомним, "Аватар: путь воды" стал третьим диснеевским фильмом, который вышел в свет на казахском языке в 2022 году.
Ранее министр культуры и спорта страны анонсировал обновлённую версию фильма "Аватар". Затем вышел трейлер фильма на казахском языке.
Позже актёры блокбастера Зои Салдана, Сигурни Уивер и Сэм Уортингтон обратились к казахстанцам и рассказали , о чём будет этот фильм.
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Зрителей ждёт возвращение в мир планеты Пандора. У героев появится новая угроза от старого врага. После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.
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