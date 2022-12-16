Даурен Абаев опубликовал список кинотеатров, где герои нового "Аватара" говорят по-казахски

Фото: кадр из фильма

Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев напомнил казахстанцам, что сегодня в кинотеатрах страны начали показывать самый ожидаемый фильм 2022 года – "Аватар: Путь воды". Причем, фильм можно посмотреть на казахском языке. Об этом министр написал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Даурен Абаев также поделился афишей, когда и в каких кинотеатрах можно увидеть новый дублированный "Аватар".

"Министерство культуры и спорта совместно с Disney Studio выступило с инициативой дать гражданам возможность посмотреть фильм "Аватар: Путь воды" на казахском языке. Новый блокбастер дублировали и передали во все кинотеатры. Очевидно, что кинотеатры — это субъект предпринимательства. Как бы там ни было, предлагаем вам список кинотеатров и кинотеатров, которые выставили фильм по запросу, поддерживая казахский Приглашаю посетить казахский вариант "Аватара", — написал Даурен Абаев.

Напомним, "Аватар: путь воды" стал третьим диснеевским фильмом, который вышел в свет на казахском языке в 2022 году.

Ранее министр культуры и спорта страны анонсировал обновлённую версию фильма "Аватар". Затем вышел трейлер фильма на казахском языке.

Позже актёры блокбастера Зои Салдана, Сигурни Уивер и Сэм Уортингтон обратились к казахстанцам и рассказали , о чём будет этот фильм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Меломан Афиша (@meloman_afisha)

Зрителей ждёт возвращение в мир планеты Пандора. У героев появится новая угроза от старого врага. После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.