Герои "Аватара" заговорят по-казахски

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Министр культуры и спорта страны Даурен Абаев на своей странице в Facebook анонсировал обновлённую версию фильма "Аватар" на казахском языке, передаёт BaigeNews.kz

Как отметил Даурен Абаев, в кинотеатрах герои самого кассового и популярного фильма заговорят по-казахски уже в это воскресенье.

"Цель переиздания оригинала приурочена к выходу второй части "Аватар: Путь воды", которая, как ожидается, станет самым знаковым фильмом следующего десятилетия. Его премьера состоится 16 декабря этого года. Казахстанская творческая группа дубляжа провела качественную работу по переводу текста фильма на казахский язык, его локализации и озвучиванию", — сообщил Даурен Абаев.

Министр также отметил, что его ведомство совместно с компанией "Интервидео" дублирует на казахский язык фильм "Черная пантера: вечная Ваканда" вселенной MARVEL, мировая премьера которого состоится 10 ноября.