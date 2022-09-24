"Аватар: путь воды". Появилось видео трейлера на казахском языке

Фото: кадр из фильма

Пресс-служба Министерства культуры и спорта РК на своём youtube-канале опубликовала трейлер нового фильма "Аватар: Путь воды" на казахском языке, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее министр культуры и спорта Даурен Абаев рассказал, что премьера фильма "Аватар: путь воды" состоится 16 декабря.

Старый кассовый фильм "Аватар" выйдет на экраны кинотеатров в казахском дубляже уже 25 сентября.

Министр также отметил, что его ведомство совместно с компанией "Интервидео" дублирует на казахский язык фильм "Черная пантера: вечная Ваканда" вселенной MARVEL, мировая премьера которого состоится 10 ноября.