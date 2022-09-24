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  • "Аватар: путь воды". Появилось видео трейлера на казахском языке
кадр из фильма Вчера, 20:02
275
Фото: кадр из фильма

"Аватар: путь воды". Появилось видео трейлера на казахском языке

Пресс-служба Министерства культуры и спорта РК на своём youtube-канале опубликовала трейлер нового фильма "Аватар: Путь воды" на казахском языке, передаёт BaigeNews.kz.

 

 

Ранее министр культуры и спорта Даурен Абаев  рассказал, что премьера фильма "Аватар: путь воды" состоится 16 декабря.

Старый кассовый фильм "Аватар" выйдет на экраны кинотеатров в казахском дубляже уже 25 сентября.

Министр также отметил, что его ведомство совместно с компанией "Интервидео" дублирует на казахский язык фильм "Черная пантера: вечная Ваканда" вселенной MARVEL, мировая премьера которого состоится 10 ноября.

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Журналист
Вчера, 20:02
275
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