open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

kinopoisk.ru Сегодня, 20:44
266
Сегодня, 20:44
266
Фото: kinopoisk.ru

Звёзды фильма "Аватар" обратились к казахстанцам

Новый эпизод фантастической саги "Аватар: путь воды" выйдет на широкие экраны на казахском и русском языках 15 декабря. Звёзды фильма записали специальное обращение к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

Зои Салдана, Сигурни Уивер и Сэм Уортингтон рассказали зрителям, о чём будет этот фильм.

"Аватар: путь воды" станет третьим диснеевским фильмом, который выйдет на казахском языке в 2022 году. Зрителей возвратят в мир планеты Пандора.  У героев появится новая угроза от старого врага.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Меломан Афиша (@meloman_afisha)

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#кино #кинотеатр
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:44
266
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх