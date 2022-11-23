Звёзды фильма "Аватар" обратились к казахстанцам

Фото: kinopoisk.ru

Новый эпизод фантастической саги "Аватар: путь воды" выйдет на широкие экраны на казахском и русском языках 15 декабря. Звёзды фильма записали специальное обращение к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

Зои Салдана, Сигурни Уивер и Сэм Уортингтон рассказали зрителям, о чём будет этот фильм.

"Аватар: путь воды" станет третьим диснеевским фильмом, который выйдет на казахском языке в 2022 году. Зрителей возвратят в мир планеты Пандора. У героев появится новая угроза от старого врага.