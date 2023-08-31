На чемпионате мира по быстрым шахматам в Дюссельдорфе Дармен Садвакасов обыграл десятого шахматиста в мире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

В командном чемпионате мира по быстрым шахматам 2023 в Дюссельдорфе принимали участие 36 команд, состоящих из шести человек - четыре гроссмейстера-мужчины, одна женщина и один любитель. Участвовали множество известных именитых гроссмейстеров - экс-чемпионы мира Владимир Крамник и Вишванатан Ананд, звезды Ян Непомнящий, Фабиано Каруана, Левон Аронян и финалист Кубка мира в Баку, индийский вундеркинд Рамешбабу Прагнанандха.

Дармен Садвакасов выступал в составе международной команды "Шахматные пенсионеры". По итогу чемпионата она заняла 10 место. В 11 раунде Садвакасову в соперники достался сильный противник Рихард Раппорт, но казахстанец сумел его одолеть.

Отмечается, что Раппорт - десятый шахматист в мире на сегодняшний день. Ранее он выступал за Венгрию. Известен спортсмен также как основной секундант действующего чемпиона мира Дин Лижэня во время матча за звание чемпиона мира по шахматам 2023.