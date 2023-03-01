Данияр Елеусинов разоблачил конфликт Серика Сапиева с борцом

Олимпийский чемпион 2016 года и профессиональный боксер из Казахстана Данияр Елеусинов выступил с мнением о конфликте Серика Сапиева во время игры Batyrball на турнире промоушна Naiza, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Мне хотелось бы высказаться о ситуации, которая произошла с нашим старшим братом Сериком Сапиевым. Я смотрел, ждал, как все было, что было, чтобы сразу не говорить на эмоциях. В итоге заметил, что действительно со стороны молодого парня это было неправильно, потому что в руках Серика не было мяча. Поскольку не было мяча, зачем было так бросать? Можно было и травму получить там. На других игроков смотрю тоже и их тоже бросали, когда у них не было мяча, но там не было конфликта, потому что они сильно не бросали — толкают или потихоньку ставят на место, а здесь он прошел в ноги и с высоты можно сказать "воткнул". Казалось, что было специально сделано. Эмоции Серика здесь понятны были. Говорят, что он ударил молодого парня, но молодому парню надо знать олимпийского чемпиона, чемпиона мира и обладателя кубка Вэла Баркера", — сказал Елеусинов.

Напомним, Серик Сапиев принял участие в командной игре Batyrball (смесь борьбы и баскетбола) на турнире по смешанным единоборствам Naiza 49 в Алматы. Во время состязаний игрок команды соперника Зелимхан Мусиханов применил против титулованного боксёра борцовский приём, что не понравилось Сапиеву. В результате завязалась потасовка, которая затем продолжилась в раздевалке, но в конце концов, стороны уладили конфликт и пожали друг другу руки.

Batyrball — это спорт, который стал популярным в промоушне Naiza. Он включает в себя смесь борьбы и баскетбола.

Позже Зелимхан Мусиханов, едва не подравшийся на игре Batyrball на турнире Naiza 49 в Алматы с олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым, записал видео с извинениями.