Cколько представителей разных национальностей проживает в Казахстане

Сегодня в Казахстане отмечают День единства народа. А отмечать и правда есть что – наша страна стала домом для 124 этносов, живущих в мире и согласии. В честь праздника Telegram-канал Первого кредитного бюро опубликовал подборку интересных фактов о национальном составе населения страны, передаёт BaigeNews.kz.

Из всех этносов, за исключением казахов и русских, узбеки ― единственные, кто перешагивает полумиллионную отметку. На 1 января 2024 года их численность составляла 660,6 тыс. человек. Ближе всех к узбекам расположились украинцы (375,9 тыс.), уйгуры (301,6 тыс.), немцы (224,3 тыс.) и татары (219,2 тыс.). Во всех остальных случаях счет на сотни тысяч не идет.

Азербайджанцев лишь немногим больше, чем корейцев - 152,8 тыс. против 120,3 тыс. человек. Не так уж далеко друг от друга ушли турки (90 тыс.), дунгане (83,9 тыс.) и белорусы (75 тыс.). А вот таджиков и курдов почти поровну - 55,9 тыс. и 50,3 тыс. человек соответственно. То же самое, даже с меньшей натяжкой, можно сказать о чеченцах (34,7 тыс.) и поляках (34,6 тыс.).

"Незначительное преобладание женщин в общей численности этноса – в целом распространенное явление. Однако из общего ряда явно выбиваются азербайджанцы, в случае которых перевес находится на стороне мужчин – 51,5% против 48,5%. Кстати, напомним, что почти каждый пятый брак в Казахстане – межнациональный", ― отмечают аналитики.

Представители почти всех основных этносов селу предпочитают город. Исключение представляют собой лишь турки, дунгане, таджики, курды и каракалпаки.

Наиболее однородными по национальному составу являются Кызылординская, Атырауская и Мангистауская области. В каждой из них казахи формируют свыше 90% от общей численности населения. При этом в среднем по стране соответствующая доля составляет 71%.

За год численность казахов увеличилась на 254,4 тыс. человек, до 14,2 млн Таким образом они внесли основной вклад в общий прирост населения, который составил 267 тыс. человек. Среди остальных этносов отличились узбеки (+17,2 тыс.), уйгуры (+4,4 тыс.), азербайджанцы (+2,4 тыс.) и таджики (+2,4 тыс.).

Ранее с Днем единства народа Казахстана жителей страны поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в связи с паводками в некоторых регионах страны было решено отказаться от пышных празднований. Накануне праздника представители этнокультурных объединений рассказали, какую помощь они оказывают пострадавшим от большой воды и почему символичное значение праздника гораздо важнее концертных программ.