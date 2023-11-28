Что обсуждали лидеры Казахстана и Того. Президенты провели брифинг

После двусторонних переговоров Глава нашего государства и президент Того выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Гнассингбе за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Казахстан. По мнению Главы государства, визит президента Того открывает путь к развитию отношений между двумя странами и подтверждает высокий уровень наших связей с Африканским континентом.

"Укрепление сотрудничества со странами Африки – одно из основных направлений внешней политики Казахстана. Несмотря на то, что наши государства находятся далеко друг от друга, мы готовы к налаживанию более тесных контактов с Того. Мы полностью поддерживаем стремление этой страны к взаимовыгодному сотрудничеству. В следующем году исполняется 10 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Того. За это время укрепилось сотрудничество, основанное на дружбе и взаимной поддержке. Сегодня имеется огромный потенциал для придания ему нового импульса. Мы только что обсудили этот вопрос и достигли важных договоренностей. Все это способствует активизации связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что провёл переговоры с лидером Того по вопросам сельского хозяйства, новых технологий, совместной разработки полезных ископаемых, производства и инвестиций.

"Мы договорились поручить правительствам наших стран принять конкретные меры по увеличению товарооборота. В частности, мы отметили, что Казахстан имеет огромные возможности для экспорта зерновых культур в Того. Как известно, по инициативе нашей страны была создана Исламская организация по продовольственной безопасности. Я призвал Того стать членом данной организации и использовать ее потенциал", – заявил президент Казахстана.

Глава государства обратил внимание на то, что Казахстан и Того богаты природными ресурсами и имеют возможности для совместной работы по разведке, добыче и освоению месторождений железа, фосфата, боксита и других редкоземельных минералов.

"Я отметил готовность казахстанских предпринимателей изучить возможности горнодобывающей промышленности Того. Наряду с этим состоялось всестороннее обсуждение сотрудничества между двумя странами в транспортно-логистической сфере. Казахстану было предложено рассмотреть потенциал порта Ломе, который по масштабам своей деятельности занимает второе место в Западной Африке. Мы должны приложить все усилия для развития взаимовыгодного партнерства. Поэтому я пригласил предпринимателей Того принять в следующем году участие в Международном форуме Астана, где они смогут ознакомиться с экономическим потенциалом Казахстана", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим президент подчеркнул важность налаживания культурно-гуманитарного сотрудничества между Астаной и Ломе.

"Это позволит двум народам лучше узнать друг друга. Я предложил молодежи Того обучение в вузах Казахстана. Мы договорились утвердить почетных консулов наших стран, чтобы придать новый импульс нашим отношениям. Достигнутые соглашения, несомненно, будут способствовать укреплению сотрудничества", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что наши страны установили тесные отношения как на международном, так и на региональном уровнях и имеют схожие позиции по многим актуальным вопросам.

"Особенно успешно развивается наше взаимодействие в рамках глобальных и региональных структур. В современных геополитических условиях крайне важно оказывать взаимную поддержку и проводить консультации в рамках таких структур, как Организация Объединенных Наций, Организация исламского сотрудничества, Африканский Союз", – сказал Президент Казахстана.

Главы государств также обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит президента Гнассингбе в нашу страну имеет поистине историческое значение и придаст новый импульс расширению отношений между двумя странами. Он также подчеркнул, что данный визит будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Центральной Азией и Африкой.

В свою очередь Фор Эссозимна Гнассингбе заявил, что Того уделяет особое внимание сотрудничеству с Казахстаном и заинтересовано в развитии стратегического партнерства не только на межрегиональном, но и на континентальном уровне.