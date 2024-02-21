Динара Закиева высказалась о принятом мажилисменами законопроекте о семейно-бытовом насилии

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева разъяснила, что изменится после принятия законопроекта об обеспечении прав женщин и безопасности детей в РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В начале года Глава государства обозначил самый важный принцип в борьбе с насилием — развитие в обществе нулевой терпимости к этому злу. Воплощением этого постулата призван стать этот законопроект, обеспечивающий принцип неотвратимости наказания за насилие", - написала Динара Закиева в Instagram.

Детский омбудсмен отметила, что в законопроекте предусмотрен комплексный подход.



Поправки предусматривают:

- открытие Центров поддержки семьи в каждом районе;

- центров психологической поддержки детей;

- закрепление компетенции по организации помощи семьям в трудной жизненной ситуации

- психологическую работу с агрессором (в рамках внедрения института особых требований в УК РК);

- закрепление компетенции по разработке программ помощи детям, столкнувшимся с насилием, буллингом.



"Документ направлен на криминализацию насилия, ужесточение наказания за преступления в отношении детей, истязание (новая редакция статьи), только пожизненное заключение за изнасилование ребенка, введение статьи "Приставание сексуального характера к ребенку", содержание под стражей на время следственных действий по преступлениям, связанным с насилием в отношении ребенка, введение лицензирования организаций, оказывающих услуги детям (МСУ, лагери), ответственность за принудительную высадку ребенка из автобуса, ответственность за буллинг и т.д", - отметила она.

Ранее сообщалось, депутаты мажилиса одобрили проект закона о пожизненном лишении свободы за педофилию.

Государственный советник Казахстана Ерлан Карин прокомментировал законодательные поправки, направленные на защиту прав и законных интересов женщин и детей в Казахстане.