Что говорят политологи о предстоящих выборах в Казахстане

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Выборы усилят начавшиеся политические реформы в стране, считают эксперты.

Эксперты высказались о предстоящих выборах в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

Изменения сроков президентства сделают политическую систему более качественной

Главный научный сотрудник Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК Рустем Кадыржанов полагает, что новшества, касающиеся изменения сроков президентства, сделают политическую систему более предсказуемой и качественной.

"Установление конкретных сроков позволит политическим силам планировать свои действия. Это переход совершенно на другой уровень, который поспособствует усилению общего вектора развития политического процесса", - считает Кадыржанов.

Выборы усилят начавшиеся политические реформы в стране

В свою очередь эксперт Казахстанского института общественного развития Серикказы Какыбаланов отметил, что в обществе предстоящие выборы обсуждаются весьма активно и мнения о политическом событии разные.

"Конечно, звучит определенная критика, задаются вопросы о целесообразности проведения президентских выборов досрочно. Я полагаю, что ответить на этот вопрос достаточно просто, если посмотреть на то, что происходит сейчас в мире. То есть, свое непосредственное влияние оказали ряд моментов как геополитического, так и внутреннего характера. События, случившиеся в начале года, привели к реформам, и сегодня власть идет на такой шаг, чтобы улучшить общественно-политическую ситуацию в стране путем усиления реформ", - сказал Серикказы Какыбаланов.

Президентские выборы как символ демократических преобразований

Заместитель председателя правления КИОР Асем Кайдарова добавила, что предстоящие выборы – это символ демократических преобразований, которые начаты в Казахстане.

"Основной смысл в предстоящих выборах – трансформация, как неотъемлемая часть работы по решению волнующих проблем в социальном секторе и экономике, без преодоления которых невозможно добиться значительного улучшения качества жизни казахстанцев. Нам необходимо сформировать устойчивый фундамент развития человеческого капитала страны", - пояснила Кайдарова.

Факт начала новой политической эпохи неоспорим и вызывает оптимизм

Выборы станут проверкой всей политической системы на прочность, устойчивость, а также дают шанс различным политическим силам озвучить свои идеи и предложения по реформам в стране, внести свой вклад в укрепление государственности.

"Выборы показали активность целого ряда общественных объединений в ходе кампании по выдвижению кандидатов. Конечно, сейчас рано делать выводы о том, что эти РОО всегда будут активны на политическом пространстве, ведь они могут условно "пробуждаться" от выборов к выборам. Уверен, что возможны как положительные, так и негативные явления, которые будут выявлены в ходе выборов, исправлены и закреплены уже к выборам в Парламент. А сам факт начала новой политической эпохи неоспорим и вызывает оптимизм", - заверил политолог Джабраил Мархиев.

Досрочные выборы – шаг в политическом проектировании "Нового Казахстана"

Политолог Айдар Амребаев отметил, что государство должно стать поистине "вслушивающимся" в пульс актуальных вопросов, волнующих казахстанцев.

"Инициатива, выдвинутая Президентом по проведению досрочных президентских выборов, является последовательным шагом в контексте всего процесса политического проектирования "Нового Казахстана". Госорганы в данной ситуации должны проявить исключительные навыки экспертной объективности и политической деликатности при решении возникающих социальных проблем!, - считает руководитель Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения КН Министерства науки и высшего образования РК Айдар Амребаев.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев ещё до сентябрьского Послания объявил о реформах по многим направлениям. Озвучивая само Послание, глава государства предложил еще одно важное новшество – полномочия Президента должны быть продлены до семи лет, но один человек не может баллотироваться больше одного раза.

Поправки в Конституцию вступили в силу 17 сентября, выборы были назначены на 20 ноября.