Что ещё предлагает партия "Ауыл", кроме развития АПК

Фото: штаб Жигули Дайрабаева

На своем внеочередном XX съезде, состоявшемся 30 сентября текущего года, народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" утвердила предвыборную платформу партии.

Переход Казахстана от плановой экономики к рыночной создали условия для быстрой адаптации общества к условиям открытой конкуренции знаний, творчества, труда. Кардинальная смена обстановки потянула за собой структурные реформы и в политике, и в социальной сфере. Вместе с тем негативным последствием такого резкого перехода стало появление многих пробелов в духовно-нравственной культуре и сознании общества, отчего у некоторых граждан возросла чрезмерная увлечённость "легкими деньгами". Результат — рост теневой экономики и коррупции, необоснованное повышение цен и бездействие чиновников, появление иждивенческого настроя и потребительского отношения и многое другое.

В борьбе с коррупцией предпринятые государством меры, например, повышение заработной платы госслужащим или ужесточение мер уголовного наказания не дали существенного эффекта. Несмотря на разъяснительную работу о последствиях коррупции и теневой экономики, всё ещё есть факты дачи взятки и проявления безразличия к недобросовестному предпринимательству. Здесь решение нужно искать не в самой системе или подходах борьбы, а в самих людях, в их духовно-нравственном воспитании.

По мнению партии "Ауыл", важно:

— восстановить роль института семьи как фактора формирования человека воспитанного, совестливого, честного, справедливого;

— изменить концептуальные подходы в дошкольном воспитании и школьном образовании, сделав акцент на привитие трудолюбия, ответственности, уважения к старшему поколению, свободы мышления, сохранения национальных традиций и духовных ценностей.

Духовно-нравственные и традиционные ценности нашего народа зарождаются в крепкой семье. Она, как и аул, является очагом, колыбелью, главным истоком традиционных моральных ценностей народа. Должен быть единый социальный стандарт как для городских, так и для сельских жителей. Важно добиваться высоких стандартов благополучия для каждой семьи вне зависимости от числа детей в семье, обеспечения равного доступа детям к образовательным услугам на обязательном и дополнительном уровне.

Партия "Ауыл" будет добиваться повышения статуса человека труда, сельского труженика, создания культа профессий учителя, медика и защитника Отечества, обеспечения данным категориям работников заработной платы, достойной в современных условиях.

Партия "Ауыл" будет стремиться к повышению роли молодежи в жизни общества и государства, обеспечению доступности качественного образования, повышению размеров стипендий в учебных заведениях до уровня минимальной заработной платы, внедрению практики обязательного квотирования первого рабочего места для выпускников учебных заведений, предоставлению молодым семьям беспроцентных займов для приобретения жилья и открытию бизнеса.

Ввиду того, что предпринимательство в рыночной экономике — это ведущий сектор, определяющий темпы экономического роста, структуру и качество валового национального продукта, партия "Ауыл" считает крайне важным всемерную поддержку развития малого и среднего бизнеса во всех отраслях экономики и сферах общественной жизни страны. Поэтому необходимо добиваться прекращения расходования миллиардных средств из государственного бюджета на неэффективные программы. Эти деньги надо направить на финансирование молодёжных предпринимательских инициатив (стартапов).

Партия "Ауыл" будет добиваться снижения налоговой нагрузки на субъекты предпринимательства, обеспечения открытости процедур государственных закупок, внедрения общественного контроля при приёмке товаров, работ и услуг, ужесточения наказания коррупционеров, упрощения для субъектов МСБ процедур получения земельных участков, разрешений на проведение строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям.

Для устойчивого развития страны важны равное и справедливое распределение всеобщих благ между центром и регионами, максимальная прозрачность процесса бюджетного планирования, деятельности национальных и квазигосударственных компаний, управления Национальным фондом и пенсионными активами.

В современных условиях, по мнению партии "Ауыл", для полноценного развития государства первостепенное значение имеют язык, возрождение духа народа, обновление гражданского самосознания. Для этого необходимо работать над созданием и пропагандой модели современного казахстанца, возрождением национальной идеологии, основанной на лучших духовно-нравственных ценностях, истории и традициях казахского народа, укреплением института демократии, улучшением условий для сохранения национальной идентичности казахов за рубежом, формированием активной позиции граждан через расширение их участия в принятии решений государственными и общественными органами, органами управления и самоуправления.

Партия "Ауыл" будет принимать всемерное участие в строительстве Нового, Справедливого Казахстана.

Заказчик: Касымканова А. Ж., доверенное лицо кандидата.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в президенты Республики Казахстан Дайрабаева Ж. М.