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Что думают по поводу обмеления Каспия казахстанские ученые и экологи
Новая версия обмеления Каспия вызвала широкий резонанс. Эксперты спорят, действительно ли землетрясения в Турции могли повлиять на уровень воды. Причины обсуждают и жители Актау. Ведь Каспий для них не просто место отдыха, а единственный источник питьевой воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Пирс, построенный частными предпринимателями, еще пару лет назад был любимым местом для ныряния. Сегодня конструкция стоит на суше. Вода отошла от берега уже на десятки метров. А назвать точных причин до сих пор никто не может.
"Сейчас можем с вами наблюдать, вот мы стоим как раз на месте бывшего дна Каспийского моря еще буквально несколько лет назад. Тот процесс, который сейчас происходит, можно назвать периодическим. Некоторые называют это дыханием Каспия. Кто-то называет это определенной цикличностью, когда раз в 30-40 лет происходят повышение и понижение уровня моря", - отмечает эколог Кирилл Осин.
Периодичность Каспия – одна из самых популярных версий. Известно, что в 80-е годы берег был еще дальше. Однако экологи подозревают, сейчас дело не только в природных явлениях. На Волге – главном источнике воды в Каспии – строят дамбы и сокращают приток к морю.
Профессор эконометрики Нурлан Мунбаев уверен, вопросы использования воды должны решаться на международном уровне. Каспий богат природными ресурсами, краснокнижными рыбами и млекопитающими. Это биоразнообразие необходимо сохранить. И делать это нужно согласованно и срочно.
"Для решения вопросов понижения воды или повышения воды нужно садиться главам пяти прикаспийских государств, заключать меморандум о сотрудничестве по договоренности по притоку водоразбора воды. Сейчас многие страны стали по своим берегам строить водохранилища для своих целей. Не учитывается мнение соседей. Надо выносить проблему на межгосударственный уровень", - считает профессор эконометрики Нурлан Мунбаев.
Версию о турецких землетрясениях профессор назвал несостоятельной. Море мелеет давно и к трагедии в Турции отношения не имеет. Между тем своя катастрофа вот-вот может случиться в Актау. Производители питьевой воды отмечают, обмеление сказывается на их работе. Так, этой зимой замерз верхний слой водозаборного канала. В результате вода на завод поступила с большим содержанием ила и водорослей. За две недели специалисты были вынуждены сменить 22 тысячи фильтров на сумму свыше 60 миллионов тенге.
"Мы получили очень грязную воду. Она буквально была черной. Почти годовой запас наших микрофильтров ушел за эти дни недели. Это было ужасное время. С другой стороны, население хочет воды, а мы просто физически не можем. Это было очень тяжело", - говорит директор ТОО "Опреснительный завод Каспий" Нурлыбай Аккулов.
Снижение производительности, износ оборудования, увеличение затрат – это минимальный список последствий обмеления. Специалисты говорят: водозаборный канал необходимо регулярно чистить, удлинять и углублять. Тогда проблем будет меньше. Идеальный же выход – строительство отдельного трубопровода в море на расстояние до 2 километров. Там воду можно будет забирать без примесей и оптимальной для производства температуры. Но это пока только мечта.
Не разучились мечтать и актаусцы. Они уверены, море однажды вернется.
Случится ли это после вмешательства госструктур или по велению природы, не знают. Но убеждены, к возвращению нужно готовиться. В частности, они просят коммунальщиков разобрать на пляже плиты и камни, чтобы потом наслаждаться чистым дном.
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