Что будет с упавшей ёлкой за 52 млн тенге, ответили в акимате Павлодара

В пресс-службе акимата Павлодара рассказали о судьбе главной новогодней ёлки, упавшей из-за штормового ветра, передаёт BaigeNews.kz.

Главную ёлку города установили ранее на Центральной площади Павлодара. Её высота — 30 метров. На главный символ Нового года потратили 52 миллиона тенге. В качестве поставщика выступила компания из Астаны. Гарантия на искусственную ель составляет пять лет. В комплекте идут гирлянды, которые должны выдерживать морозы до минус 50 градусов.

10 января сильный ветер повалил ёлку. На место выехали аким города и компетентные службы.

"При падении конструкции никто не пострадал. Ёлка будет демонтирована и определена на хранение. Основная её конструкция не повреждена, деформирована лишь часть элементов, которые восстановят. Ёлка будет использована и в дальнейшем", — рассказали редакции в пресс-службе акимата Павлодара.

На уточняющий вопрос о том, будут ли ёлку устанавливать теперь только в конце года, в акимате ответили утвердительно.

В Житикаре акимат отказался платить компании, отвечавшей за установку ёлки на центральной площади города. 25 декабря на ёлке торжественно зажгли огни, а спустя несколько дней после праздника в акимате заявили, что нашли в конструкции недостатки.