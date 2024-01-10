Ветер сдул ёлку за 52 млн на центральной площади в Павлодаре

Новогодняя ёлка упала на центральной площади в Павлодаре из-за штормового ветра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

На место выехал аким.

Ведётся работа по демонтажу конструкции.

В ДЧС региона уточнили, что 10 января в Павлодарской области действует штормовое предупреждение из-за метели, гололёда, ветра юго-западного с порывами до 30 метров в секунду и более.

11 января ночью на большей части области ветер не стихнет.

Ранее стало известно, что на новогоднюю ёлку в Павлодаре потратили 52 миллиона тенге. Поставщиком стала компания из Астаны. По технической спецификации, гарантия на искусственное "деревце" составляет пять лет. В комплекте идут гирлянды, которые должны выдерживать морозы до минус 50 градусов.

Высота ёлки - 30 метров.