Скандал с ёлкой в Житикаре: предприниматель и акимат собираются судиться

Новогодняя ёлка стала причиной раздора в Житикаре Костанайсткой области. 10 декабря конструкцию, украшающую центральную площадь в городе, начали разбирать. Акимат отказался платить за такую 16-метровую "красавицу", передаёт BaigeNews.kz.

Сначала в СМИ обратился предприниматель Сергей Соколунин. Он сообщил, что его компания установила главное дерево Нового года в Житикаре. 25 декабря на ёлке торжественно зажгли огни. А спустя несколько дней после праздника в акимате заявили, что нашли в конструкции недостатки и отказались платить за услуги.

Мужчина намерен подать в суд на акима Житикары.

В администрации города объяснили, почему не спешат расставаться с деньгами.

"7 декабря ГУ "Аппарат акима Житикары" заключил с подрядной организацией договор на проведение работ по оформлению города к Новому году. Согласно условиям договора, должен быть произведён монтаж фигурок Деда Мороза и Снегурочки, ёлки и освещения гирляндами. Монтаж ёлки производился с 22 по 24 декабря. В ночь на 25 декабря макушка ёлки (звезда) упала, что подтверждается актом о выявленных дефектах", - сообщили в акимате.

Официальное зажжение городской ёлки состоялось вечером 25 декабря.

"Ввиду того, что конструкция ели состоит из множества конструктивных элементов (яруса, соединения, веток) процесс приёмки работ был завершён 28 декабря. Составлен акт о выявленных дефектах с последующим направлением претензионного письма подрядной организации. В письме отдельно указано на несоответствие фигурок Деда Мороза и Снегурочки требованиям технической спецификации. Подрядной организации было отказано в принятии акта выполненных работ. Так как подписание актов выполненных работ, не соответствующих техническим спецификациям, является нарушением законодательства и трактуются как коррупционное действие", - пояснили в администрации.

По данным акимата, нарушения подрядной организацией не устранены.