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  • Что будет с авто, не прошедшими легализацию, рассказали в МВД
Pexels.com Сегодня, 17:06
85
Сегодня, 17:06
85
Фото: Pexels.com

Что будет с авто, не прошедшими легализацию, рассказали в МВД

В Министерстве внутренних дел рассказали, что будет с автомобилями не прошедшими легализацию в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

втомобили, которые не пройдут легализацию, должны вывезти за пределы страны или разобрать на запчасти и продать. Другого выхода я не вижу", - сказал исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК.

Начальник управления регистрационной работы и цифровизации Алибек Кенесбаев ответил на вопрос о том, какие ужесточения законов, правил и штрафов ожидаются для авто на иностранном учёте.

"Согласно действующим нормам административного законодательства не разрешается эксплуатация транспортных средств, не зарегистрированных в установленном порядке. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 10 МРП.  В случае повторного нарушения - 20 МРП или лишение права управления. На период легализации водителям рекомендовано привести свои транспортные средства в соответствие с законодательством. Когда будет закончена легализация, будут приниматься меры административного характера", - отметил он.

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#легализация #автомобиль
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 17:06
85
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