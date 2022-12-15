Что будет с авто, не прошедшими легализацию, рассказали в МВД

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В Министерстве внутренних дел рассказали, что будет с автомобилями не прошедшими легализацию в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Автомобили, которые не пройдут легализацию, должны вывезти за пределы страны или разобрать на запчасти и продать. Другого выхода я не вижу", - сказал исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК.

Начальник управления регистрационной работы и цифровизации Алибек Кенесбаев ответил на вопрос о том, какие ужесточения законов, правил и штрафов ожидаются для авто на иностранном учёте.