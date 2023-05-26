ЧП произошло на месторождении Кашаган

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Факт ЧП подтвердил оператор Северо-Каспийского проекта по разработке морского месторождения Кашаган в казахстанском секторе Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Компания NCOC сообщила, что в ходе очередного отбора проб флюида из межколонного пространства "А" двух нагнетательных скважин морского комплекса месторождения Кашаган, было обнаружено присутствие газа сероводорода. При этом в ходе эксплуатации этих скважин не отмечалось каких-либо отклонений от нормальных рабочих параметров.

Компания 20 мая закрыла скважины с целью проверки их целостности и одновременно работает над программой дальнейшего исследования.

Также сообщается, что с 20 мая был уменьшен объем закачиваемого обратно под землю газа и объем добываемой нефти на период выполнения проверки.