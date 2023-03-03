Члены Республиканского штаба демократической партии "Ак жол" проводят встречи в Актюбинской области

Фото: пресс-службы демократической партии «Ак жол»

Члены Республиканского штаба во главе с Азатом Перуашевым, Казыбек Иса и председателем Актюбинского областного филиала Аскаром Садыковым встретились с жителями села Алия Кобдинского района Актюбинской области.

"Политическая система страны нуждается в кардинальных изменениях. Эти изменения должны быть направлены на повышение благосостояния страны. В частности, основной целью партии "Ак жол" является создание необходимых условий для достижения свободного развития каждого гражданина, соблюдения его прав и свобод, постоянного повышения уровня и качества жизни всех казахстанцев, а также экономического, социального и политического подъема казахстанского общества и государства", — сказал А.Перуашев.

Кроме того, Казыбек Иса отметил, что партия "Ак жол" является последователем движения "Алаш", которое заложило фундаментальные основы формирования национальной государственности, поставило своей целью модернизацию казахского общества европейским путём на основе сочетания наших национальных интересов с лучшими достижениями мировой цивилизации.

В ходе встречи кандидаты презентовали политическую программу партии, рассказали о проделанной работе в Парламенте. Назвав шесть основных принципов программы "Акжоловцы" ответили на вопросы собравшихся касательно борьбы с коррупцией, социальной справедливости, ипотечного кредитования на селе, поддержки сельской молодежи и медицинского страхования. Выслушав проблемы и предложения жителей члены Республиканского штаба направились в город Актобе.

Лидер партии и члены штаба "Ак жол" встретились с предпринимателями НПП "Атамекен", расположенной в городе Актобе.

На встрече председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев поднял волнующие предпринимателей вопросы.

"Демпартия "Ак жол" — представитель предпринимателей и отечественных производителей. Мы работаем по защите интересов бизнеса. Наша цель-поддержать наших граждан, которые, как и вы, занимаются своим делом, обеспечивает свои семьи, способствует открытию рабочих мест. На сегодняшний день самой большой проблемой страны является разрыв между богатыми и бедными. Как мы можем решить эту проблему? Через формирование полноценного среднего класса. Обеспечив социальную защиту населения не выкручиванием рук бизнесу, а повышением доходов граждан. Только так мы сможем найти решение этой проблемы", — сказал Азат Перуашев.

Участники встречи поддержали политическую программу партии и поблагодарили Демпартию "Ак жол" за продвижение интересов МСБ при разработке новых законов и инициативы, способствующие созданию комфортных условий ведения бизнеса и справедливого налогообложения.

В этот же день штаб "Ак жол" провёл встречу с трудовыми коллективами кровельного завода ТОО "Dulat" и промышленного центра по производству спецодежды ТОО "Глобал".

На встречах представители Республиканского штаба, ознакомились с работой предприятий, в открытой беседе обсудили острые проблемы и ответили на вопросы работников. Члены Республиканского штаба взяли на заметку предложения избирателей и призвали из придти 19 марта на избирательные участки, чтобы поддержать Демпартию "Ак жол".

Оплачено из средств избирательного фонда ДПК "Ак жол".