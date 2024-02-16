Члена экстремистской организации осудили в Алматы
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Члена экстремистской организации приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили в Управлении по противодействию терроризму, мужчина был задержан в октябре прошлого года в результате спецоперации, проведённой при содействии ДПЭ МВД РК и ДКНБ Алматы.
По оперативным данным, он – активный участник экстремистской организации “Хизб-ут-Тахрир”, ранее судимый по четырём статьям УК РК.
В ходе санкционированных обысков по адресам проживания фигуранта изъята различная религиозная литература.
Приговором Алмалинского районного суда он признан виновным в пропаганде терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма и приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.
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