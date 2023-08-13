Число жертв на сгоревшем острове Мауи достигло 80 человек
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На пепелище после лесных пожаров на гавайском острове Мауи идут поиски пропавших без вести людей. Их сотни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Новые очаги возгорания осложняют работу спасателей. В некоторых районах приходится спешно эвакуировать жителей, в том числе тех, кто только начал возвращаться в свои дома, думая, что угроза миновала.
По данным властей, число погибших в результате беспрецедентных по своим масштабам лесных пожаров на Гавайях возросло до 80 человек. Выжившие говорят, что огонь застал их врасплох, действовать нужно было очень быстро: малейшее промедление могло стоить им жизни.
Жители Мауи говорят, что не слышали сирен и не получали предупреждений об опасности. Люди были вынуждены действовать по наитию или черпая информацию в интернете. Но сообщения зачастую противоречили друг другу. А по мере того, как огонь подступал, связь и вовсе пропадала.
Губернатор штата распорядился проверить системы оповещения и действия местных властей и служб.
Тем временем, власти пытаются оценить масштабы ущерба. Он, по предварительным подсчётам, составляет 8-10 миллиардов долларов. Тысячи людей остались без крова. Предоставление надлежащего жилья пострадавшим осложнено тем, что островная инфраструктура во многих районах полностью разрушена.
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