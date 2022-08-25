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  • Число заразившихся Covid-19 в Казахстане продолжает увеличиваться
BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 08:45
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Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

Число заразившихся Covid-19 в Казахстане продолжает увеличиваться

По данным МВК, число заразившихся Covid-19 в Казахстане за последние сутки выросло на 57 и сейчас составляет 725 человек, передаёт BaigeNews.kz.

Рост числа выявлений отмечается вторые сутки подряд после значительного снижения заболевших на прошлой неделе.

За время пандемии в Казахстане из числа тех, у кого был диагностирован коронавирус, выздоровели 1 352 736 человек. Из них 1481 – вчера. 

Несмотря на заявление медиков о том, что у жителей Нур-Султана высокий иммунитет к коронавирусу (91 процент), наибольшее число заражений ежедневно регистрируют именно в столице – 137 человек.

Всего в стране подтверждено 1 385 748 случаев, из них за сутки: 

  • в Нур-Султане – 137,
  • в Алматы – 35,
  • в Шымкенте – 10,
  • в Акмолинской области – 83,
  • в Актюбинской области – 27,
  • в Алматинской области – 4,
  • в Жетысуской области – 3,
  • в Атырауской области – 28,
  • в ВКО – 24,
  • в Абайской области – 12,
  • в Жамбылской области – 8,
  • в ЗКО – 78,
  • в Карагандинской области – 93,
  • в Улытауской области – 10,
  • в Костанайской области – 61,
  • в Кызылординской области – 9,
  • в Мангистауской области – 24,
  • в Павлодарской области – 41,
  • в СКО – 34,
  • в Туркестанской области – 4.

25 августа лечение от КВИ продолжают получать 19 647 человек (–19 329+ и 318 КВИ–), из них в стационарах находится 691 пациент, на амбулаторном уровне – 18 956 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – 19 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

Накануне коронавирусную инфекцию выявили у 668 казахстанцев. 

Врачи отмечают высокую контагиозность штамма "омикрон" с его подвидами. Заражению подвержены люди всех возрастов, особенно лица от 20 до 30 лет. "Омикрон", по мнению врачей, заразнее "дельты". Его клинические симптомы – усталость, головная боль и повышение температуры тела. 

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#статистика #коронавирус #МВК
Сегодня, 08:45
172
Журналист

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