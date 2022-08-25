Число заразившихся Covid-19 в Казахстане продолжает увеличиваться

Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

По данным МВК, число заразившихся Covid-19 в Казахстане за последние сутки выросло на 57 и сейчас составляет 725 человек, передаёт BaigeNews.kz.

Рост числа выявлений отмечается вторые сутки подряд после значительного снижения заболевших на прошлой неделе.

За время пандемии в Казахстане из числа тех, у кого был диагностирован коронавирус, выздоровели 1 352 736 человек. Из них 1481 – вчера.

Несмотря на заявление медиков о том, что у жителей Нур-Султана высокий иммунитет к коронавирусу (91 процент), наибольшее число заражений ежедневно регистрируют именно в столице – 137 человек.

Всего в стране подтверждено 1 385 748 случаев, из них за сутки:

в Нур-Султане – 137,

в Алматы – 35,

в Шымкенте – 10,

в Акмолинской области – 83,

в Актюбинской области – 27,

в Алматинской области – 4,

в Жетысуской области – 3,

в Атырауской области – 28,

в ВКО – 24,

в Абайской области – 12,

в Жамбылской области – 8,

в ЗКО – 78,

в Карагандинской области – 93,

в Улытауской области – 10,

в Костанайской области – 61,

в Кызылординской области – 9,

в Мангистауской области – 24,

в Павлодарской области – 41,

в СКО – 34,

в Туркестанской области – 4.

25 августа лечение от КВИ продолжают получать 19 647 человек (–19 329+ и 318 КВИ–), из них в стационарах находится 691 пациент, на амбулаторном уровне – 18 956 пациентов.



Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжёлом состоянии – 19 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

Накануне коронавирусную инфекцию выявили у 668 казахстанцев.

Врачи отмечают высокую контагиозность штамма "омикрон" с его подвидами. Заражению подвержены люди всех возрастов, особенно лица от 20 до 30 лет. "Омикрон", по мнению врачей, заразнее "дельты". Его клинические симптомы – усталость, головная боль и повышение температуры тела.