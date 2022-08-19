В Казахстане выявили высокий коллективный иммунитет к COVID-19

Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

91 процент казахстанцев имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщил глава сети клинико-диагностических лабораторий "ОЛИМП" Ерлан Сулейменов, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению Сулейменова, формирование высокого уровня коллективного иммунитета объясняет невысокие показатели заражения инфекцией в последнюю волну и снижение количества тяжёлых случаев ковида среди пациентов.

"За июнь-август этого года в клинико-диагностических лабораториях тесты на суммарные антитела и антитела к S-белку коронавируса SARS-CoV-2 сдали 3720 пациентов, в их числе женщин — 60 процентов, мужчин — 40 процентов. Положительные результаты на антитела к коронавирусу выявлены у 91 процента пациентов без существенной разницы по полу, возрасту и регионам проживания. Таким образом, мы можем говорить о высоком уровне коллективного иммунитета к коронавирусу среди казахстанцев, что объясняет менее выраженный подъём заболеваемости в последнюю волну и меньшее количество тяжёлых случаев ковида среди заразившихся пациентов", — сообщил генеральный директор компании.

Ранее врачи сообщали о том, что распространение штамма коронавируса "омикрон", который в основном переносится бессимптомно, ведёт к обновлению коллективного иммунитета, сформировавшегося при первых вариантах вируса. Особенностью распространения "омикрона" стало также снижение числа госпитализаций. При этом людям из групп риска по коронавирусу врачи всё равно советуют быть осторожными.

Сегодня в МВК сообщили о заражении коронавирусной инфекцией за сутки менее тысячи казахстанцев.