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  • У более 600 казахстанцев выявили коронавирус за прошедшие сутки
24.kz Сегодня, 08:38
166
Фото: 24.kz

У более 600 казахстанцев выявили коронавирус за прошедшие сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 668 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:
 
в городе Нур-Султан – 146, 
 
в городе Алматы – 39, 
 
в городе Шымкент – 2, 
 
в Акмолинской области – 76, 
 
в Актюбинской области – 17, 
 
в Алматинской области – 7,

в Жетысуской области - 17,
 
в Атырауской области – 19, 
 
в ВКО – 21, 

в Абайской области - 5,
 
в Жамбылской области – 1, 
 
в ЗКО – 68, 

в Карагандинской области – 69, 

в Улытауской области - 13,
 
в Костанайской области – 54, 
 
в Кызылординской области – 8, 
 
в Мангистауской области – 27, 
 
в Павлодарской области – 35, 
 
в СКО – 41, 
 
в Туркестанской области – 3. 
⠀ 
Всего в Казахстане подтверждено 1 385 023 случая заболевания КВИ.

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#КВИ #МВК
Сегодня, 08:38
166
Журналист

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