У более 600 казахстанцев выявили коронавирус за прошедшие сутки

Фото: 24.kz

За прошедшие сутки зарегистрировано 668 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:



в городе Нур-Султан – 146,



в городе Алматы – 39,



в городе Шымкент – 2,



в Акмолинской области – 76,



в Актюбинской области – 17,



в Алматинской области – 7,

в Жетысуской области - 17,



в Атырауской области – 19,



в ВКО – 21,

в Абайской области - 5,



в Жамбылской области – 1,



в ЗКО – 68,

в Карагандинской области – 69,

в Улытауской области - 13,



в Костанайской области – 54,



в Кызылординской области – 8,



в Мангистауской области – 27,



в Павлодарской области – 35,



в СКО – 41,



в Туркестанской области – 3.

⠀

Всего в Казахстане подтверждено 1 385 023 случая заболевания КВИ.