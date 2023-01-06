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Четыре года искал отца - полицейские помогли воссоединиться семье из Аксу
Трогательная история произошла в Астане - ранним утром при патрулировании полицейские заметили мужчину, который привлек внимание стражей порядка. Сотрудники полиции решили проверить у него документы, однако их у мужчины не оказалось. После чего он был доставлен в полицейский участок, передает BaigeNews.kz.
"По словам мужчины, четыре года он жил и работал в Акмолинской области и за это время потерял связь с родственниками. При проверке выяснилось, что у 48-летнего мужчины есть 29-летний сын, который живет в Аксу. Полицейские связались с ним по видеозвонку, где он сразу же узнал своего отца. Трогательный момент разговора сына и отца, спустя годы попал на видео. Сын выразил огромную благодарность сотрудникам столичной полиции, которые в новом году помогли обрести покой и счастье семье", - сообщили в Polisiа.kz.
В это же день сын забрал отца к себе.
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