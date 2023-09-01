Человеческий череп нашли на одной из могил в Караганде
Сегодня, 16:47
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Сегодня, 16:47Сегодня, 16:47
123Фото: Фото: kgd.ru
Почему и зачем кому-то понадобилось доставать останки из могилы, выясняют полицейские Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eKaraganda.
В Караганде один из работников фирмы, устанавливающей памятники на могилах, наткнулся на человеческие останки на кладбище Дальнего парка. На одной из могил лежал человеческий череп.
"Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего", - сообщает пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области.
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