Человеческий череп нашли на одной из могил в Караганде

Почему и зачем кому-то понадобилось доставать останки из могилы, выясняют полицейские Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eKaraganda.

В Караганде один из работников фирмы, устанавливающей памятники на могилах, наткнулся на человеческие останки на кладбище Дальнего парка. На одной из могил лежал человеческий череп.