  • 1 Сентября, 17:23
  • BAIGENEWS
Президент Казахстана назначил новых помощников
Осенний призыв стартовал в Казахстане
Зульфия Сулейменова освобождена от должности министра экологии РК
Экс пресс-секретарь Токаева назначен на новую должность
Аида Балаева освобождена от должности заместителя руководителя АП
Село в Акмолинской области закрыли на карантин
Медосвидетельствование водителей в Казахстане переводят в электронный формат
Глубокая переработка мяса, молока и зерна: Токаев определил приоритетные направления для АПК
Освоение залежей редкоземельных металлов Токаев объявил приоритетной задачей
Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили в Казахстане
"Тобол" потерпел разгромное поражение и вылетел из Лиги Конференций
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Человеческий череп нашли на одной из могил в Караганде

Сегодня, 16:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: kgd.ru Сегодня, 16:47
Сегодня, 16:47
123
Фото: Фото: kgd.ru

Почему и зачем кому-то понадобилось доставать останки из могилы, выясняют полицейские Караганды,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eKaraganda.

В Караганде один из работников фирмы, устанавливающей памятники на могилах, наткнулся на человеческие останки на кладбище Дальнего парка. На одной из могил лежал человеческий череп.

"Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего", - сообщает пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области.

Самое читаемое

Наверх