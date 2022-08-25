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  • Часть услуг "Казпочты" будет недоступна в праздничные дни в Казахстане
novoetv.kz Вчера, 22:09
553
Фото: novoetv.kz

Часть услуг "Казпочты" будет недоступна в праздничные дни в Казахстане

Часть услуг "Казпочты" будет недоступна в Казахстане в период празднования Дня Конституции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщили в компании, в период с 00:00 28 августа 2022 года по 08:00 31 августа 2022 года будут проводиться технические работы по улучшению качества предоставляемых услуг.  Процедуры затрагивают только почтовые отделения и предоставляемые в них услуги.

"Карточный эквайринг, банковские операции по картам, переводные карточные операции и услуги в банкоматах будут доступны на период технических работ. На сайте и в приложении Post.kz будут доступны все операции по карточным услугам, трекинг отслеживания почтовых отправлений, вызов курьера, кроме оплаты коммунальных платежей и оплаты почтовых услуг", - говорится в сообщении почтового оператора.

При этом постаматы и платежные терминалы оплаты коммунальных платежей на период технических работ будут не доступны.

Клиентов просят заранее планировать получение услуг АО "Казпочта", в том числе посещение отделений, проведение операций через терминалы и онлайн-сервисы, получение/отправку писем, документов и посылок. 

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#Казпочта
Вчера, 22:09
553
Журналист

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