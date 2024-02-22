Часть школьников в Астане будет учиться из дома 23 февраля
Сегодня, 20:54
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Сегодня, 20:54Сегодня, 20:54
152Фото: pxhere.com
На дистанционку перевели учащихся младших классов в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий 23 февраля учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования.
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