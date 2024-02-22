  • 22 Февраля, 22:14
  • BAIGENEWS

Часть школьников в Астане будет учиться из дома 23 февраля

Сегодня, 20:54
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:54
Сегодня, 20:54
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Фото: pxhere.com

На дистанционку перевели учащихся младших классов в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 23 февраля учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования.

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