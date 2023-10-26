Бывший госинспектор АП стал заместителем акима Астаны

В связи с переходом на другую работу Ерлана Бекмурзаева, назначен новый заместитель акима столицы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на акимат г. Астаны.

По согласованию с Администрацией Президента РК заместителем акима назначен экс-государственный инспектор АП РК Евгений Глотов, передает официальный сайт акимата Астаны.

Трудовую деятельность Евгений Глотов начал в ОЮЛ "Конгресс молодежи Казахстана". В разные годы работал в ОО "Союз сельской молодежи", ТОО "GP group" и др.

С 2015 года занимал должность главного инспектора акима Северо-Казахстанской области. С октября 2015 по октябрь 2016 года работал руководителем Управления предпринимательства и туризма акимата Северо-Казахстанской области. С ноября 2016 года по апрель 2019 года трудился на должности заместителя акима города Петропавловск Северо-Казахстанской области.

В последние годы работал заместителем заведующего Отделом внутренней политики АП РК, государственным инспектором АП РК.