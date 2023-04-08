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  • Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау
twitter.com/cyberpress_ak Сегодня, 14:06
183
Сегодня, 14:06
183
Фото: twitter.com/cyberpress_ak

Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау


Заместителя начальника отдела полиции Бейнеуского района Мангистауской области суд признал виновным во взятке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу районного суда.

Согласно материалам дела, в начале этого года подполковник полиции получил  300 долларов от гражданина Таджикистана за прекращение уголовного дела.

"За совершение преступления сотрудником правоохранительного органа согласно части 1-1 статьи 366 УК РК предусмотрен штраф в размере от 30-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", — сообщили в пресс-службе суда.

Суд учёл смегчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, а также наличие маленьких детей.

Экс-полицейскому присудили штрафа в 25-кратном размере от суммы взятки — 3 474 825 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

С учетом срока содержания под стражей окончательно ему назначен штраф в размере 2 384 625 тенге.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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Сегодня, 14:06
183
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