Быть азиатом значит быть успешным и открытым - Еркин Тукумов

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В столице стартовал Центрально-Азиатский Форум на тему безопасности и сотрудничества в регионе. Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов высказал своё мнение о важности проведения такого мероприятия в период сложных геополитических сдвигов, передаёт Baigenews.kz.

В Форуме принимают участие 60 лидеров, политиков, дипломатов и ведущих экспертов из 25 стран. По словам директора КИСИ, главная цель площадки - углубить региональное сотрудничество, обменяться информацией и идеями, найти новые решения и наиболее серьёзные проблемы безопасности в Азии.

"Также я считаю, что благодаря активному участию, этот форум послужит важной международной экспертной площадкой по ряду причин. Во-первых, Центральная Азия и Азия в целом находятся на подъёме. Азия является свидетелем необычного экономического развития технологий и растущих геополитических значений. Азиатский век уже начался. 60 процентов всех людей живут в Азии. Азиаты богатеют, и качество человеческого капитала растёт. Азия вновь обретают былое величие. Быть азиатом сегодня значит быть инновационным, успешным и открытым. Будущее Азии повлияет на будущее мира. Поэтому мы выбрали сегодня эту тему", - рассказал Еркин Тукумов.

Среди основных проблем региона эксперт назвал изменение климата и различные геополитические угрозы.

"Сосредоточив внимание на безопасности и сотрудничеству в Азии, мы должны помнить о нескольких аспектах: традиционная и нетрадиционная безопасность, необходимая для прогресса и развития. Мы сталкиваемся как со старыми, так и с новыми препятствиями, живя в непредсказуемом мире. Мы должны задаться вопросом, какой мы хотим оставить мир нашим потомкам? Почему растёт недоверие, и ломаются международные правила? Терроризм, изменение климата, кибератаки, экономическое неравенство и появление риторики новой холодной войны - всё это проблемы сегодняшнего дня", - сказал политолог.

В числе приглашенных спикеров на Форуме заместитель Генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков, специальный представитель ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала, вице-президент Национального института политических исследований Японии Нарушиге Мичишита, заместитель министра иностранных дел, президент института политических и международных исследований МИД Ирана Мухаммад Хасан Шейх Аль Ислами, профессор государственной политики Джорджтаунского университета в Катаре, руководитель отдела иранских исследований в арабском центре исследований и политических исследований Мехран Камрава и другие.





