Канат Шарлапаев озвучил подробности сделки с ArcelorMittal

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал подробно о том, как шли переговоры с ArcelorMittal, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Министр отметил, что в результате интенсивных переговоров 9 декабря 2022 года между правительством Казахстана и ArcelorMittal было подписано соглашение "Standstill Agreement", позволяющее казахстанской стороне провести оценку и аудит предприятия.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила 3,5 миллиарда долларов, что не соответствовало расчетам международных консультантов.

"Это стало одной из основных причин затянувшегося процесса переговоров. Нашей целью было приобрести комбинат по справедливой цене без допущения дорогостоящих и затяжных международных судебных разбирательств. Срочность и ускоренность переговоров были также продиктованы необходимостью не допустить остановки предприятия", — сказал Канат Шарлапаев.

По его словам, переговорный процесс состоял из 11 раундов, в результате чего обеими сторонами были достигнуты принципиальные позиции.

"Соглашение между правительством Казахстана и ArcelorMittal можно назвать мега-сделкой, оно имеет исключительное значение для нашей страны. Мы избежали множества рисков, с которыми столкнулись правительства других стран", — подчеркнул министр.

Он также озвучил три ключевых элемента проведенной сделки:

Государство снизило стоимость активов с 3,5 миллиарда до 286 миллионов долларов; Из госбюджета на реализацию сделки не потрачено ни одного тенге; Новый инвестор берет на себя обязательства перед материнской компанией ArcelorMittal по погашению краткосрочного займа в размере 250 миллионов долларов и долгосрочного займа в размере 450 миллионов долларов в течениечетырёх лет.

"Хочу особо подчеркнуть, что 286 миллионов долларов – это стоимость двух полностью функционирующих предприятий. Кроме того, ArcelorMittal не выдвигает никаких претензий к Правительству Казахстана. Соглашение было достигнуто в рамках правового поля, в полном соответствии с международным законодательством", — обозначил Канат Шарлапаев.

Более того, казахстанской переговорной группе, состоящей из представителей Министерства промышленности и строительства и Министерства юстиции РК, удалось убедить ArcelorMittal сделать взнос на 16 миллиардов тенге в поддержку благотворительного фонда "Қазақстан халқына".

Средства, которые поступят в фонд от АМТ, пойдут на решение насущных проблем жителей Карагандинской области и реализацию социально-значимых проектов. При этом 50% от данной суммы будет реализовано в городе Темиртау.

Напомним, новым инвестором "АрселорМиттал Темиртау" стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.