Брал взятки талонами на бензин - в СКО осудили предприимчивого ревизора

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В Петропавловске суд вынес приговор в отношении члена ревизионной комиссии, который регулярно брал взятки в организациях, где проводил проверку, передаёт BaigeNews.kz. Согласно материалам дела, чиновник был рад любой мзде - брал и наличными, и талонами на бензин

Вместе с ним осудили и экс-руководителя управления соцзащиты акимата Северо-Казахстанской области.

"Петропавловским городским судом в рассмотрено уголовное дело в отношении К.А по статье 367 части1, статье 189 части 3 п.2 УК (дача взятки, хищение чужого имущества, вверенного виновному должностным лицом с использование своего служебного положения), в отношении К.Т. по статье 366 части 3 пункта 4 УК (неоднократное получение взятки)", - сообщили в суде.

В ходе судебного процесса было доказано, что К.Т. в 2021 году, являясь главным специалистом – государственным аудитором отдела контроля государственных доходов Ревизионной комиссии, лично получил взятку в сумме 2 500 000 тенге за составление аудиторского отчёта без отражения в нём выявленных нарушений и не вынесении предписания об ответственности должностных лиц.

25 ноября 2021 года по обоюдному согласию с К.Т., руководитель Управления акимата Северо-Казахстанской области К.А., являясь должностным лицом, присвоил талоны на 100 литров бензина марки АИ-95, а вверенные ему талоны на 300 литров бензина марки АИ-95 стоимостью 65 940 тенге в качестве взятки передал К.Т. за не принятие им мер по внесению предписания для рассмотрения вопроса о его привлечении к дисциплинарной ответственности.

Прокурор просил назначить К.А. наказание в виде девяти лет лишения свободы, а К.Т. – в виде шести лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Подсудимые вину не признали. Но тем не менее их вина была доказана показаниями свидетелей, письменными доказательствами.

"С учетом добровольного возмещения К.А. ущерба, наличия малолетних детей, состояния здоровья, суд, признав его виновными по статье 367 части 1, статье 189 части 3 пункта 2) УК, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, что составляет 1 978 200. Суд, признав К.Т. виновным по статье 366 части 3 пункта 4) УК, с учетом наличия у него малолетних детей, назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - говорится в приговоре суда.

Осужденные также пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.