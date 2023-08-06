Бой Цукерберга и Маска будут транслировать в X
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Американский миллиардер Илон Маск объявил о том, что социальная сеть X (бывший Twitter) будет транслировать его бой с руководителем Meta Марком Цукербергом в прямом эфире, а все вырученные от трансляции средства пойдут на благотворительность, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом Маск завил в собственной соцсети.
"Бой Цука и Маска будет транслироваться в прямом эфире на Х. Все вырученные средства пойдут на благотворительность ветеранам", — написал владелец Tesla и SpaceX.
Напомним, 22 июня Марк Цукерберг принял вызов Илона Маска выяснить отношения в поединке. Бой должен состояться на арене в Лас-Вегасе.
Маск вызвал Цукерберга на бой после того, как тот сообщил о намерениях главы Meta создать соцсеть — конкурента Twitter.
Миллиардер уверен, что бой станет большим событием и самым популярным поединком за всю историю смешанных единоборств.
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