Бой Цукерберга и Маска будут транслировать в X

Американский миллиардер Илон Маск объявил о том, что социальная сеть X (бывший Twitter) будет транслировать его бой с руководителем Meta Марком Цукербергом в прямом эфире, а все вырученные от трансляции средства пойдут на благотворительность, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом Маск завил в собственной соцсети.

"Бой Цука и Маска будет транслироваться в прямом эфире на Х. Все вырученные средства пойдут на благотворительность ветеранам", — написал владелец Tesla и SpaceX.

Напомним, 22 июня Марк Цукерберг принял вызов Илона Маска выяснить отношения в поединке. Бой должен состояться на арене в Лас-Вегасе.

Маск вызвал Цукерберга на бой после того, как тот сообщил о намерениях главы Meta создать соцсеть — конкурента Twitter.

Миллиардер уверен, что бой станет большим событием и самым популярным поединком за всю историю смешанных единоборств.