Больше половины не платят за проезд в автобусах в Астане

Фото: sputniknews.kz

Больше половины пассажиров не платят за проезд в автобусах, передаёт Baigenews.kz.

Такую статистику привел председатель правления АО "Автобусный парк 1" Медет Шакаев на брифинге в СЦК.

"Последние данные CTS показали, что прирост валидации самый минимальный – 51%. По некоторым маршрутам - 64%. Это означает, что минимум 51% пассажиров не платит за проезд, а это наши убытки, наша заработная плата, наши запасные части, вовремя купленные горюче-смазочные материалы. Хотел бы обратиться к жителям столицы с просьбой, чтобы они оплачивали проезд. На сегодня картина очень печальная. Если 100 человек перевозим, то 51 человек не платит", – заявил Шакаев.

По словам спикера, "все автобусы выходят на линию вне зависимости, сколько людей, оплачивают они или нет".

Медет Шакаев добавил, что существует дефицит около 400 автобусов, но "скоро будут закуплены 320 новых автобусов".