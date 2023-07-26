- Школьный учитель читал религиозные лекции в Петропавловске 13:40 99
- Столичную АЗС Petro Retail оштрафовали за неповеренное оборудование 13:34 108
- Пистолет-пулемёт незаконно хранил у себя сельчанин в Павлодарской области 13:25 128
- Казахстанцам снова обещают 43-градусную жару 13:15 154
- Больше половины не платят за проезд в автобусах в Астане 13:00 144
- Миллиардер из Европы пожертвовал "Қазақстан халқына" 22 млрд тенге 12:48 442
- В Туркестанской области отметили рост преступлений, связанных с трамадолом 12:30 289
- Разъярённая мать облила автомобиль пенсионера монтажной пеной в Карагандинской области 12:16 363
- Аким Алматы Ерболат Досаев назвал тех, кто требует его отставки 11:58 1550
- Очистку алматинского озера Карасу закончат к концу сентября 11:47 182
- Смертельно опасные пауки в Баянауле: ученые провели исследования 11:46 491
- Кумис Сеитова назначена председателем комитета культуры 11:39 221
- В Казахстане проведут первый электронный аукцион на право разведки твёрдых полезных ископаемых 11:32 195
- Назначен новый глава комитета медконтроля Минздрава РК 11:20 224
- В Казахстане запретили расплачиваться мобильными переводами 11:04 891
- Ребенок оказался в реанимации после столкновения самоката с авто в Атырау 10:45 345
- Через "Хоргос" в Казахстан пытались незаконно ввезти иностранную валюту 10:34 223
- 36 млрд тенге за полгода отдали казахстанцы мошенникам 10:26 180
- Создателей Sincere System Group подозревают в руководстве финансовой пирамиды 10:05 222
- 12 миллионов тенге вернул акимат Астаны бизнесмену после вмешательства прокуроров 09:59 259
- Пнувший девочку в ТРЦ Алматы иностранец арестован на два месяца 09:25 771
- "Астана" потерпела самое крупное поражение в Лиге Чемпионов за шесть лет 08:54 355
- В России приняли закон, который снимает запрет на убийство бездомных животных 08:37 481
- Правительство утвердило план по противодействию теневой экономике до 2025 года 08:17 365
- Пассажир покончил с cобой на борту самолёта 07:49 1346
- В KEGOC назвали причину аварии на МАЭК 07:12 438
- Чат-бот по вопросам всеобщего декларирования запустил КГД 06:29 399
- В Париже снимут столетний запрет и разрешат купаться в Сене 05:44 436
- Более 700 человек арестовали за пьяное вождение в Астане с начала года 04:53 420
- Чемпионат по теннису на колясках пройдёт в Астане 03:40 478
- Жителям Алматы установили биотуалеты из-за ограничения водоснабжения 02:25 558
- Продукты с предупреждением появятся в магазинах Павлодара 01:14 534
- В Боровом спасли женщину из Туркестанской области 00:02 617
- В Греции разбился пожарный самолёт 25.07.2023 491
- Шокирующее заявление сделал обвиняемый в убийстве сына житель Актобе 25.07.2023 1098
- Драка в бассейне в Атырау: подросток пожаловался на домогательства мужчин 25.07.2023 866
- Роженица скончалась в Алматы. Супруг винит в её смерти врачей 25.07.2023 1129
- Массовый падёж скота в Павлодарской области: названа причина 25.07.2023 854
- Дизтопливо станет дешевле для фермеров в Казахстане 25.07.2023 529
- Замглавы Национального центра экспертизы Байгабулова подозревают в получении взятки 25.07.2023 548
- Конкурс грантов в Казахстане: на какие специальности самый большой спрос 25.07.2023 624
- Йогой начали заниматься осуждённые в колониях Карагандинской области 25.07.2023 509
- Разыскиваемых иностранцев не всегда будут арестовывать в Казахстане 25.07.2023 583
- Хлопком по спине не поможешь: хирург рассказал какие предметы часто проглатывают дети 25.07.2023 806
- Информация о ликвидации 9 действующих банков не соответствует действительности - АРРФР 25.07.2023 462
- Поставку зараженных томатов из Казахстана в Россию прокомментировали в Минсельхозе 25.07.2023 496
- Двухлетняя девочка упала в туалет во дворе дома и погибла в Уральске 25.07.2023 600
- Турецкий беспилотник Anka испытывают в Казахстане 25.07.2023 598
- Как работает морг Института судебных экспертиз в Астане 25.07.2023 598
- Об угрозе селей и паводков предупредили жителей Алматинской области 25.07.2023 471
- В TikTok добавил возможность публикации текстовых постов 25.07.2023 465
- LVMH стала премиальным партнёром Олимпийских игр в Париже 25.07.2023 492
- Сообщник Мухтара Аблязова вернулся в Казахстан 25.07.2023 632
- Доставлены 42 человека: полицейские пресекли массовую драку подростков в Караганде 25.07.2023 569
- Казахстанец, ставший одним из лучших учителей мира, рассказал как изменилась его жизнь 25.07.2023 1122
- В минуту через платежные системы Нацбанк проводятся операции на 5,6 миллиарда тенге 25.07.2023 441
- Лесные пожары бушуют в трёх провинциях Турции и в Греции 25.07.2023 502
- Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы 25.07.2023 4227
- Мобильное приложение для владельцев животных и покупателей согыма запустили в Казахстане 25.07.2023 569
- Казахстанские школьники выиграли четыре медали на международной олимпиаде по химии 25.07.2023 660
- Пять иностранцев незаконно пересекли границу Казахстана 25.07.2023 531
- 2,5 тысячи солдат получили отсрочку по кредитам: глава государства принял министра обороны 25.07.2023 428
- ИИ научили определять дипфейки по "отсутствию крови" 25.07.2023 513
- Актюбинец разбил бокал о голову девушки-бармена 25.07.2023 904
- В Жанаозене запрещённые религиозные книги продавали в торговых центрах и на базарах 25.07.2023 488
- Нечестные госзакупки почти на 250 млн тенге провели чиновники Мангистау 25.07.2023 1975
- "Мы должны развивать детско-юношеский спорт" - министр спорта о проведении ЧМ в Казахстане 25.07.2023 530
- Приобретение Kcell рассматривают два покупателя 25.07.2023 525
- Будут ли в Казахстане строить АЭС – ответ главы Минэнерго 25.07.2023 555
- 300 семей воспользовались услугами туроператоров по программе Kids go free 25.07.2023 450
- Ребёнок выпал из окна детского сада в ВКО 25.07.2023 687
- Перекрывшим дорогу жителям дач в Конаеве пояснили причину отключения света и воды 25.07.2023 477
- В фонтане Шымкента утонул ребёнок 25.07.2023 583
- Житель Шымкента сбросил тело брата в уличный туалет, а сверху построил сарай 25.07.2023 1419
- Глава Минздрава высказалась, может ли студент-изверг из хосписа стать врачом 25.07.2023 3486
- Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder 25.07.2023 556
- Почти на 30 процентов выросло производство авто в Казахстане 25.07.2023 599
- Опасное лето-2023: Учёные назвали температурный предел, который может выдержать человек 25.07.2023 634
- Служба госохраны больше не обеспечивает безопасность Нурсултана Назарбаева 25.07.2023 793
- Задержан экс-заместитель главы управления пассажирского транспорта Алматинской области 25.07.2023 670
- LOADING...
Больше половины не платят за проезд в автобусах в Астане
Больше половины пассажиров не платят за проезд в автобусах, передаёт Baigenews.kz.
Такую статистику привел председатель правления АО "Автобусный парк 1" Медет Шакаев на брифинге в СЦК.
"Последние данные CTS показали, что прирост валидации самый минимальный – 51%. По некоторым маршрутам - 64%. Это означает, что минимум 51% пассажиров не платит за проезд, а это наши убытки, наша заработная плата, наши запасные части, вовремя купленные горюче-смазочные материалы. Хотел бы обратиться к жителям столицы с просьбой, чтобы они оплачивали проезд. На сегодня картина очень печальная. Если 100 человек перевозим, то 51 человек не платит", – заявил Шакаев.
По словам спикера, "все автобусы выходят на линию вне зависимости, сколько людей, оплачивают они или нет".
Медет Шакаев добавил, что существует дефицит около 400 автобусов, но "скоро будут закуплены 320 новых автобусов".
-
Trend news
- Пнувший девочку в ТРЦ Алматы иностранец арестован на два месяца 09:25 759
- Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы 25.07.2023 4135
- Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder 25.07.2023 555
- Иностранец пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области 24.07.2023 1597
- Менеджер банка в Костанае вызвал полицию, когда пенсионерка попыталась взять кредит для мошенников 24.07.2023 1747
- В Qazaq Air сформировали первый женский экипаж 24.07.2023 736
- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 23.07.2023 1170
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 23.07.2023 1363
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 23.07.2023 4590
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 23.07.2023 1061
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 23.07.2023 1474
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 2499
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 1242
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 1140
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 1083
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 1297
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 2107
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 1079
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 1274
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 1524
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 1454
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 1226
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 14348
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 1144
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 2795
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 1687
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 2113
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2501
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 2159
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 19823
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 2098
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1886
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 2755
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 2158
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6866
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2436
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 7976
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 2011
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 2792
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 2206
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 2364
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29351
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4573
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 2192
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7610
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3534
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2733
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 3110
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3450
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2485
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2634
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3451
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6594
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2907
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2493
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5720
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5637
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3898
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 4121
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2694
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4418
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3905
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2938
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2786
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2831
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 14347
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 3460
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2877
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3804
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4793
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3672
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 4012
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 3358
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3951
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 4526
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 4010
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3825
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 3362
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 4384
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2797
-
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 23.07.2023 827
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 1167
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 1324
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 1165
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 1359
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1672
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1784
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1782
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 2026
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 2226
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1940
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 2257
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2464
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2498
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2572
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2550
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2701
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2760
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2862
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2465
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2920
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 3105
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2456
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2760
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2965
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2719
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2632
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2868
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2474
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 3209
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2740
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2812
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3790
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 3059
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2926
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2973
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2807
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2722
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2554
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2871
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3381
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 3008
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2963
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 5098
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 3123
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3982
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4849
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3368
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3718
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 40732
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 3107
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4410
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3720
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3524
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4427
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3848
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3862
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4313
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4409
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4732
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5360
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 6407
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 5018
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 4586
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4602
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4372
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5534
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6459
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5750
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4841
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 4318
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 5319
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 4210
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4626
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4654
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 5117
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 5174
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4478
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 5404
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 5353