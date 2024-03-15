Больше миллиарда тенге задолжали своим работникам предприятия в Казахстане
Сегодня, 10:53
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Сегодня, 10:53Сегодня, 10:53
85Фото: baigenews.kz
С начала 2024 года госинспекторами труда защищены права более 5 тысяч работников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.
"По состоянию на 1 марта 2024 года государственными инспекторами труда на 78 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 7,1 тыс. работниками на сумму более 1,1 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Руководителям данных предприятий было выдано 105 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 9,6 млн тенге.
"В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 5 тысяч работников. Им выплачено 529 млн тенге", - добавили в ведомстве.
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