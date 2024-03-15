Больше миллиарда тенге задолжали своим работникам предприятия в Казахстане

С начала 2024 года госинспекторами труда защищены права более 5 тысяч работников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

"По состоянию на 1 марта 2024 года государственными инспекторами труда на 78 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 7,1 тыс. работниками на сумму более 1,1 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Руководителям данных предприятий было выдано 105 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 9,6 млн тенге.