  • 9 Февраля, 02:55
  • BAIGENEWS

Более тысячи единиц спецтехники убирают снег ночью в Астане

Сегодня, 02:24
АВТОР
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сайт акимата Астаны Сегодня, 02:24
Сегодня, 02:24
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Фото: сайт акимата Астаны
Свыше 1,4 тысячи единиц специализированной техники задействованы в уборке снега в ночь на 9-е февраля в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.
 
Несколько дней в Астане наблюдается снежная погода и сильный ветер. Коммунальные службы города продолжают работу круглосуточно и в усиленном режиме.
 
В ночь с 8 на 9 февраля в снегоуборочных работах по городу задействованы более 1,4 тысячи единиц спецтехники и более 260 дорожных рабочих. Днём 8 февраля из города вывезли более 42 тысячи кубометров снега или 3 125 большегрузов.
 
Всего с начала зимы на снежные полигоны совершено 299 тысяч рейсов, вывезено более четырёх кубометров снега.
 
Из-за бурана в столичном аэропорту отменили 15 авиарейсов. Работы по очистке аэродрома от сильного снега идут непрерывно. В них задействованы 23 единицы спецтехники.
 
Из-за ухудшения погоды в 11 областях Казахстана ограничено автодвижение на 66 участках республиканских трасс.
 
В двух районах Актюбинской области из-за сложной метеообстановки объявлен режим чрезвычайной ситуации.
 
Из-за высоких снежных заносов на дорогах движение техники невозможно. Чтобы помочь пациенту, врачи "скорой помощи" три километра ползком добирались до адреса вызова.

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