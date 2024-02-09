Более тысячи единиц спецтехники убирают снег ночью в Астане
Сегодня, 02:24
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Сегодня, 02:24Сегодня, 02:24
94Фото: сайт акимата Астаны
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