Более тысячи единиц спецтехники убирают снег ночью в Астане

1,4 тысячи единиц специализированной техники задействованы в уборке снега в ночь на 9-е февраля в Астане, передаёт ссылкой на акимата столицы. Свыше1,4 тысячи единиц специализированной техники задействованы вуборке снега вночь на 9-е февраля вАстане, передаёт BaigeNews.kz соссылкой на сайт акимата столицы.

Несколько дней в Астане наблюдается снежная погода и сильный ветер. Коммунальные службы города продолжают работу круглосуточно и в усиленном режиме.

В ночь с 8 на 9 февраля в снегоуборочных работах по городу задействованы более 1,4 тысячи единиц спецтехники и более 260 дорожных рабочих. Днём 8 февраля из города вывезли более 42 тысячи кубометров снега или 3 125 большегрузов.

Всего с начала зимы на снежные полигоны совершено 299 тысяч рейсов, вывезено более четырёх кубометров снега.

Из-за бурана в столичном аэропорту отменили 15 авиарейсов. Работы по очистке аэродрома от сильного снега идут непрерывно. В них задействованы 23 единицы спецтехники.

Из-за ухудшения погоды в 11 областях Казахстана ограничено автодвижение на 66 участках республиканских трасс.

двух районах Актюбинской области из-за сложной метеообстановки районах Актюбинской области из-за сложной метеообстановки объявлен режим чрезвычайной ситуации.