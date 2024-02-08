66 участков дорог закрыты в Казахстане из-за непогоды

По состоянию на 20:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 66 участках дорог республиканского значения в 11 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Акмолинской области закрыто 18 участков;

Актюбинская область – 11 участков;

Алматинская, Жетысуская, Западно-Казахстанская и Кызылординская области - по одному участку;

Карагандинская и Костанайская области – по девять участков;

Павлодарская и Северо-Казахстанская области – по шесть участков;

Область Улытау – три участка.

На дорогах республиканского значения задействовано 607 единиц техники и 1 122 человек.