66 участков дорог закрыты в Казахстане из-за непогоды
Сегодня, 20:33
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Сегодня, 20:33Сегодня, 20:33
86Фото: baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов
По состоянию на 20:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 66 участках дорог республиканского значения в 11 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В Акмолинской области закрыто 18 участков;
Актюбинская область – 11 участков;
Алматинская, Жетысуская, Западно-Казахстанская и Кызылординская области - по одному участку;
Карагандинская и Костанайская области – по девять участков;
Павлодарская и Северо-Казахстанская области – по шесть участков;
Область Улытау – три участка.
На дорогах республиканского значения задействовано 607 единиц техники и 1 122 человек.
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