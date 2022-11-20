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  • Более шести миллионов казахстанцев проголосовали на выборах президента за полдня
dalanews.kz Сегодня, 14:20
127
Сегодня, 14:20
127
Фото: dalanews.kz

Более шести миллионов казахстанцев проголосовали на выборах президента за полдня

В Центральной избирательной комиссии предоставили информацию о явке избирателей на 14:05 часов 20 ноября, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями бюллетени получили 51,16 процента от общего количества граждан, включённых в списки.

В том числе:
1.  по области Абай – 69,32 процента;
2.  по Акмолинской области – 51,04 процента;
3.  по Актюбинской области – 53,21 процента;
4.  по Алматинской области – 40,85 процента;
5.  по Атырауской области – 52,56 процента;
6.  по Западно-Казахстанской области – 43,85 процента;
7.  по Жамбылской области – 52,74 процента;
8.  по области Жетісу – 52,17 процента;
9.  по Карагандинской области – 53,75 процента;
10.  по Костанайской области – 53,15 процента;
11.  по Кызылординской области – 59,18 процента;
12.  по Мангистауской области – 53,40 процента;
13.  по Павлодарской области – 52,55 процента;
14.  по Северо-Казахстанской области – 53,10 процента;
15.  по Туркестанский области – 76,61 процента;
16.  по области Ұлытау – 68,32 процента;
17.  по Восточно-Казахстанской области – 52,99 процента;
18.  по г. Астана – 39,79 процента;
19.  по г. Алматы – 24,17 процента;
20.  по г. Шымкент – 51,69 процента;

Всего по состоянию на 14:00 по стране бюлетени получили 6 113 621 казахстанец. Из 68 избирательных участков за рубежом в 63 идёт голосование.

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#выборы #выборы президента
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 14:20
127
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