Более шести миллионов казахстанцев проголосовали на выборах президента за полдня

Фото: dalanews.kz

В Центральной избирательной комиссии предоставили информацию о явке избирателей на 14:05 часов 20 ноября, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями бюллетени получили 51,16 процента от общего количества граждан, включённых в списки.

В том числе:

1. по области Абай – 69,32 процента;

2. по Акмолинской области – 51,04 процента;

3. по Актюбинской области – 53,21 процента;

4. по Алматинской области – 40,85 процента;

5. по Атырауской области – 52,56 процента;

6. по Западно-Казахстанской области – 43,85 процента;

7. по Жамбылской области – 52,74 процента;

8. по области Жетісу – 52,17 процента;

9. по Карагандинской области – 53,75 процента;

10. по Костанайской области – 53,15 процента;

11. по Кызылординской области – 59,18 процента;

12. по Мангистауской области – 53,40 процента;

13. по Павлодарской области – 52,55 процента;

14. по Северо-Казахстанской области – 53,10 процента;

15. по Туркестанский области – 76,61 процента;

16. по области Ұлытау – 68,32 процента;

17. по Восточно-Казахстанской области – 52,99 процента;

18. по г. Астана – 39,79 процента;

19. по г. Алматы – 24,17 процента;

20. по г. Шымкент – 51,69 процента;

Всего по состоянию на 14:00 по стране бюлетени получили 6 113 621 казахстанец. Из 68 избирательных участков за рубежом в 63 идёт голосование.