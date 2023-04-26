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  • Более миллиарда тенге собрал организатор пирамиды всего за три месяца в Актобе
stopfake.kz Вчера, 16:01
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Вчера, 16:01
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Фото: stopfake.kz

Более миллиарда тенге собрал организатор пирамиды всего за три месяца в Актобе

В Актобе осудили организатора финансовой пирамиды, привлекшего более одного миллиарда тенге от почти 200 вкладчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города Актобе.

В материалах дела указывается, что преступление совершалось с первого декабря 2019 года по 22 февраля 2020 года.

"Судом установлено, что подсудимый Т. создал и руководил финансовой пирамидой, группой лиц по предварительному сговору с привлечением денежных средств в особо крупном размере. Всего таким способом были привлечены сбережения 192 граждан на общую сумму более одного миллиарда тенге, ущерб вкладчиков составил 825 003 641 тенге", — говорится в сообщении суда.

С учётом обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, как чистосердечное раскаяние и наличие на иждивении малолетнего ребёнка, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на семь лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сотрудники АФМ выявили финансовую пирамиду в Алматы, организаторы которой предлагали гражданам инвестировать в БАДы. Двое активных лидеров компании уже задержаны, поиски остальных продолжаются.

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Вчера, 16:01
534
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