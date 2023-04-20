Финансовая пирамида в Алматы предлагала гражданам инвестировать в БАДы

Агентство РК по финансовому мониторингу начало досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Chia Tai Tianging", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"Компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАД-ов и других лекарственных препаратов указанной компании. При вложении инвестиций и приведя за собой других потенциальных инвесторов, выплачиваются бонусы. Вместе с тем, "Chia Tai Tianging" как юридическое лицо на территории РК не зарегистрировано", - говорится в сообщении АФМ.