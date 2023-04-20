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74.ru Сегодня, 15:29
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Сегодня, 15:29
173
Фото: 74.ru

Финансовая пирамида в Алматы предлагала гражданам инвестировать в БАДы

Агентство РК по финансовому мониторингу начало досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Chia Tai Tianging", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ. 

"Компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАД-ов и других лекарственных препаратов указанной компании. При вложении инвестиций и приведя за собой других потенциальных инвесторов, выплачиваются бонусы. Вместе с тем, "Chia Tai Tianging" как юридическое лицо на территории РК не зарегистрировано", - говорится в сообщении АФМ.   

Департаментом АФМ по городу Алматы уже задержаны двое активных лидеров компании, поиски остальных продолжаются.

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Сегодня, 15:29
173
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