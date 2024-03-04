Более миллиарда человек в мире страдают от ожирения

Более миллиарда человек во всем мире живут с ожирением, передает BaigeNews.kz со ссылкой на журнал Lancet. Это 880 миллионов взрослых и 159 миллионов детей.

Самые высокие показатели отмечаются в Тонга и Американском Самоа для женщин и в Американском Самоа и Науру для мужчин. Здесь около 70-80% взрослых страдают от ожирения.

По мнению ученных сегодня ожирение у людей стало встречаться чаще, чем нехватка веса. В 177 странах мира от него страдают больше женщины и в 145 странах – мужчины. Наиболее резкий рост количества полных наблюдается в странах Южной Азии (Бутан, Пакистан и Афганистан), Юго-Восточной Азии (Мальдивы и Малайзия) и Западной Африки (Либерия) для обоих полов, а также в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе (Китай) для мужчин.

В докладе, охватывающем период с 1990 по 2022 год, отмечается, что уровень ожирения среди детей и подростков увеличился в четыре раза. В то же время среди взрослых этот показатель увеличился более чем в два раза у женщин и почти в три раза у мужчин.

Международная группа ученых считает, что необходимо срочно менять политику борьбы с ожирением, так как лишний вес увеличивает риск развития многих серьезных заболеваний, включая болезни сердца, диабет 2 типа и некоторые виды рака.

Казахстан занимает 73 место по количеству полных женщин и 48 место по количеству полных мужчин из 190 стран, где было проведено исследование.