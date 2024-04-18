Более двух тысяч эвакуированных жителей Акмолинской области вернулись в свои дома

2 331 эвакуированный из-за паводков житель Акмолинской области вернулся в свои дома, передаёт BaigeNews.kz.

"Силами и средствами МЧС проводятся все необходимые меры, направленные на недопущение подтопления населённых пунктов и минимизацию ущерба населению. Возведены и укреплены обвалования протяженностью 44 тысячи метров, откачано более трёх миллионов кубов воды, уложено более 300 тысячи мешкотары с инертным материалом", - сообщили в МЧС РК.

Расчищено и углублено более 85 километров каналов и арыков. Очищено 1 443 водопропускных сооружения.

Ранее пострадавшим от паводков в Кокшетау выдали ключи от квартир.

Премьер-министр Казахстана поручил выплатить единовременную компенсацию пострадавшим от паводков до конца недели.