Жили в трущобах: Двум семьям вручили ключи от квартир в Кокшетау

Две семьи из так называемого горожанами "проклятого квадрата" по улице Вернадского в Кокшетау сегодня празднуют новоселье. Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов торжественно вручил им ключи от квартир, которые, к слову, люди выбрали себе сами. Они – как говорится, "первые ласточки": до осени глава региона обещал переселить из непригодного жилья всех пострадавших от паводков, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Новоселье сегодня празднуют семьи Капаровых и Никулиных. Сауле Капарова, напомним, долгие годы прожила в бараке – здании бывшей бани по улице Вернадского, 76. Муж скончался, и теперь Сауле растит четверых детей одна. Из-за постоянной сырости окна в доме открыты круглый год, ну, а паводки ситуацию усугубили. Хотя казалось, дальше некуда. Сразу после подтопления 28 марта многодетная семья перебралась в съёмную квартиру, которую для них арендовали представительницы Альянса женских сил при Ассоциации деловых женщин и сообщества многодетных матерей "Асыл аналар".

В первых числах апреля в пострадавших домах побывал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Он проникся ситуацией и сразу пообещал людям: больше им здесь жить не придётся. Глава региона не уточнял, каким образом власти это сделают. Были варианты построить новое жильё или приобрести из имеющегося в городе.

"Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Сегодня я счастлива: у нас есть квартира – сухая, тёплая, без сырости, уютная, с мебелью. Президент сказал: никто не останется без жилья, а аким области его выполнил – чётко и быстро. В акимате мне сказали, какая квадратура, исходя из членов семьи, мне положена. Район – на моё усмотрение, как удобнее. Я выбрала ближе к школе, чтобы детей не пришлось переводить в другую. Выбрала, показала – мне купили. Как в сказке", – поделилась женщина.

Сауле Капарова выбрала трёхкомнатную квартиру в одном из 12-этажных домов по улице Абая – № 135.

"Мне всегда нравились эти "двенадцатиэтажки". И в самом центре города, и добротные, и тёплые. Мечтала жить здесь – мечта исполнилась. Низкий поклон руководству нашей области – за человеческий, деловой, недежурный подход", – со слезами на глазах говорит многодетная мама.

Напомним, в здании "бывшей бани" остаются ещё четыре семьи. А также несколько – в низеньких, полуразрушенных домиках. На новоселье к Сауле Капаровой также пришли жильцы домов по улице Джандильдинова. Напомним, они находятся на первой береговой линии – в непосредственной близости к реке Кылшакты. Их дома регулярно топит, но нынешняя весна поставила вопрос ребром. Марат Ахметжанов посетил и эти семьи, им также было обещан переезд.

"Бізге де жұғысты болсын, әкім мырза!", – с огромной надеждой обратились к главе региона люди.

Первый день переночует в новой квартире и семья Никулиных. Напомним, они 11 лет прожили в хибаре по Вернадского, 72. Как и соседи, уже было отчаялись, ведь их квартал у потенциальных застройщиков энтузиазма не вызывал. После подтопления вода в доме стояла по колено, пожилым супругам, с дочерью, зятем и внуком пришлось поскитаться.

"Сначала у родственников, потом к куме пошли. Потом от работы выделили комнатку, там и ютились. До сих пор не верится, что наши злоключения закончились. Да, нам пообещали, что на этот раз жильё точно дадут, но мы, если честно, были настроены скептически. Страшно было осознавать, что придётся вернуться в нашу халупу. Там до сих пор стоит вода, воняет нечистотами и лягушки прыгают. Если после потопа 2018 года мы ещё что-то могли сделать, то тут просто чёрное отчаяние", – вытирает слёзы Татьяна Никулина.

Они выбрали двухкомнатную квартиру по улице Ауельбекова, 181.

"Это первая квартира, которую мы смотрели. Я сразу в неё влюбилась, не захотела искать больше! Нам сказали, что мы можем выбрать в новостройке микрорайона Сарыарка, но мне понравилась эта. Бывает же такое – зашёл и почувствовал себя дома. Уютно, спокойно на душе. Будем спать на новой сухой постели – мы счастливы", – поделилась женщина.

Итак, квартиры пострадавшим от паводков достались сразу со свежим ремонтом, меблированные – заходи и живи.

По словам акима Акмолинской области Марата Ахметжанова, в первую очередь переезд ждёт жителей многострадальных домов по улицам Вернадского и Джандильдинова. У сегодняшних новосёлов просто документы были готовы быстрее. Далее в планах строительство жилья для остальных пострадавших от природной стихии.

"Я сразу после посещения домов по Вернадского и Джандильдинова, об этом сказал. Потому что увидел, в каких условиях остались люди. Было оперативно назначено обследование комиссии, и вы сегодня видите первые результаты. Мы сейчас переселим в первую очередь семьи по Вернадского и сразу, наверно, начнём строительство. Потом перевезём жителей, которые вынуждены жить у реки, на территории водоохранной зоны. Тоже будем смотреть им жильё", – обратился к журналистам глава региона.

Один на один с "квартирным" вопросом люди не останутся, заверил Ахметжанов.

"Сколько домов, допустим, в Кокшетау на сегодня признаны непригодными для проживания, я сказать пока не могу. Работает комиссия, лицензированные предприятия проводят обследование. Все владельцы домов, которые получат такое заключение комиссии, получат жильё. Это я гарантирую. Есть прямое поручение главы государства, сил и средств для его выполнения достаточно. Никто не останется на улице. И это не только по Кокшетау, но и по всей области", – заключил аким.

Напомним, в акмолинском регионе из-за паводков режим ЧС местного масштаба объявили в областном центре и пяти районах. Вчера 174 кокшетауские семьи получили единовременную выплату, в общей сложности сумма превысила 65 миллионов. По промежуточной информации, 12 семей получили одобрение специальной комиссии на возмещение материального ущерба от паводков, в сумме это более восьми миллионов тенге. Ну, и продолжает свою работу комиссия по вопросам дальнейшей пригодности домов для проживания.

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Фото Асель Турар.