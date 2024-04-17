Премьер поручил до конца недели выплатить единовременную компенсацию пострадавшим от паводков

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл совещание по вопросу возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от паводков. Заслушаны доклады министров финансов Мади Такиева, промышленности и строительства - Каната Шарлапаева, акимов регионов, передаёт BaigeNews.kz.

На сегодня 3 561 пострадавшей семье выплатили порядка миллиарда тенге в виде единовременной компенсации за утраченное имущество в размере 100 МРП. До конца недели всем пострадавшим будет выплачена компенсация.

Людям, потерявшим жильё, будет построено новое либо приобретено готовое на рынке по выбору самого пострадавшего. Аналогичный механизм будет применён по дачным домам, если они являются единственным жильём пострадавшего.

На совещании акимы регионов, пострадавших в результате паводков, доложили о результатах проводимой работы по возмещению ущерба. Так, в Павлодарской области совместно со спонсорами возмещён ущерб по 119 домам и начато строительство 5 домов, непригодных для жилья. В Костанайской области для пострадавших уже приобретены 27 квартир в Аркалыке, социальная помощь выплачена 1 600 семьям. В Актюбинской области 44 семьям возмещён материальный ущерб на сумму 94,3 миллиона тенге, начато строительство 57 домов.

Всего по оперативным данным акиматов на сегодня, количество пострадавших домов составляет 9 627, в том числе индивидуальных 9 610 и 17 многоквартирных. По результатам технического обследования 2 123 домов установлено, что 1 067 из них не подлежат восстановлению, а 1 056 - требуют ремонта.

Работа по оценке ущерба пострадавших жилых домов продолжается.

Глава правительства подчеркнул, что это предварительные данные и, с учётом продолжающейся сложной паводковой ситуации в ряде регионов, масштаб ущерба может возрасти.

"Президент приоритетной задачей поставил оказание максимальной помощи всем пострадавшим от паводков. В регионах, где вода уже отступила, акиматам нужно завершить формирование списков пострадавших граждан, утраченного или повреждённого имущества, их оценку и срочно приступить к возмещению ущерба. Работа комиссий должна быть оперативной, бюрократия недопустима. Мобилизуйте все необходимые ресурсы", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Акиматам пострадавших регионов поручено в максимально сжатые сроки завершить работы по техническому обследованию подтопленных зданий с закреплением за отдельными участками ответственных лиц и в срочном порядке определить новые земельные участки для привязки проектов к местности. В приоритете премьер-министр обозначил использование готовых участков, максимально безопасных от возможных подтоплений, перспективных для развития и обеспеченных инфраструктурой.