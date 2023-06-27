Более четырёх тысяч слитков золота продали в Казахстане в мае

4 056 мерных слитков общим весом 155,4 килограмма продали банки и обменные пункты в мае в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются слитки весом 10 граммов. Их доля от общего объёма продаж составляет 26 процентов – 33 869 штук. Далее следуют пятиграммовые – 29 486 штук (23 процента), 100-граммовые – 26 753 штуки (21 процент), 20-граммовые – 24 033 штуки (18 процентов) и 50-граммовые – 15 464 штуки (12 процентов).

Наибольшие объёмы реализации мерных слитков в мае пришлись на Алматы (2 223 штуки, 55 процентов), Шымкент (582 штуки, 14 процентов) и Караганду (341 штука, восемь процентов).

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения запущена Нацбанком в 2017 году. Всего с начала её действия продано 129 605 золотых слитков общим весом 4,4 тонны.