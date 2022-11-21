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  • Более 80 процентов казахстанцев поддержали кандидатуру Токаева на выборах – результаты экзитпола
pixabay.com Сегодня, 00:08
139
Сегодня, 00:08
139
Фото: pixabay.com

Более 80 процентов казахстанцев поддержали кандидатуру Токаева на выборах – результаты экзитпола

Объявлены результаты экзитпола, проведенного Международным институтом региональных исследований "Открытое общество" и Институтом общественной политики, подавляющее большинство казахстанцев поддержали кандидатуру Токаева на выборах в президенты Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Опрос "Открытого общества" проходил на 354 избирательных участках. Предпочтения казахстанцев распределились следующим образом:

  • "Против всех" проголосовали – 5,2%;
  • за Салтанат Турсынбекову – 2,08%;
  • за Жигули Дайрабаева – 3,33% ;
  • за Мейрама Кажыкена – 2,23%;
  • за Каракат Абден – 2,54%;
  • за Нурлана Ауеспаева – 2,17%;
  • за Касым-Жомарт Токаева – 82,45%.

По данным другого опроса, проведенного Институтом общественной политики, результаты экзитпола сложились так:

  • Каракат Абден – 2,61%;
  • Нурлан Ауесбаев – 1,93%;
  • Жигули Дайрабаев – 2,67%;
  • Мейрам Кажыкен – 2,43%;
  • Салтанат Турсынбекова – 1,44%;
  • Касым-Жомарт Токаев – 85,52%;
  • Против всех – 3,40%.

Ранее стало известно о результатах итоговой явки избирателей. По данным ЦИК, бюллетени получили 69,43 процента от общего количества граждан, включенных в списки. 

 

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#выборы президента #Касым-Жомарт Токаев #Голосование
Артём Волков Журналист
Сегодня, 00:08
139
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