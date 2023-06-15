Более 80 миллионов тенге вложили шымкентцы в финпирамиду Chia Tai Tianging Group

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В Шымкенте арестован основатель финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Group. Её участники вложили туда более 80 миллионов тенге. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.

"С сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду 83 миллиона тенге. В настоящее время подозреваемый с санкции суда взят под домашний арест", - говорится в сообщении.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

В АФМ напомнили, что создание финансовых пирамид влечёт уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее в АФМ сообщали, что по факту создания финансовой пирамиды Chia Tai Tianqing заведено 17 уголовных дел. Компания привлекала средства вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развития БАДов и других лекарственных препаратов. Предположительно организатором финансовой пирамиды стал гражданин Китая, который покинул территорию Казахстана.