По факту создания финпирамиды "Chia Tai Tianqing" завели 17 уголовных дел

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Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой "Chia Tai Tianqing" зарегистрирован в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz. Территориальные департаменты АФМ расследуют 17 уголовных дел по факту создания и руководства финансовой пирамиды.

"Данная компания действует на территории РК с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развития БАДов и других лекарственных препаратов. Компания "Chia Tai Tianqing" как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована", - сообщили в АФМ.

Предположительно организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК. На территории Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана. Их личности установлены.

Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений (инвестиций) в компанию.

Предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 10% в случае привлечения за собой вкладчиков.

"При этом, вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта, используется логотип известной Китайской компании "Chia Tai Tianqing", при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет", - отметили в ведомстве.

Сумма вовлеченных средств в эту финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 миллиардов тенге.

За прошедшую неделю в ДЭР по Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.

Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС.